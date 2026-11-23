La Constitución Política de la Ciudad de México contempla el derecho a recibir una indemnización por error judicial, detención arbitraria o retrasos injustificados en procesos penales.

La Ciudad de México contempla en su Constitución Política el derecho de las personas a recibir una indemnización cuando sean víctimas de un error judicial, una detención arbitraria o una inadecuada administración de justicia en procesos penales.

El artículo 5, apartado C, numeral 3, establece textualmente que: “La ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial, detención arbitraria, retraso injustificado o inadecuada administración de justicia en los procesos penales”. Esta disposición reconoce la posibilidad de obtener una compensación ante determinadas vulneraciones relacionadas con la impartición de justicia.

El artículo 5 de la Constitución de CDMX establece que la reparación integral por violaciones a los derechos humanos puede incluir restitución, indemnización y rehabilitación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué dice la Constitución de CDMX sobre las indemnizaciones?

La disposición forma parte del apartado denominado Derecho a la reparación integral, que establece las medidas que deben contemplarse cuando se produce una violación a los derechos humanos.

De acuerdo con el artículo 5, la reparación integral no se limita a una compensación económica, sino que puede incluir distintas medidas:

Restitución : medidas para restablecer los derechos vulnerados.

Indemnización : compensación por los daños ocasionados.

Rehabilitación : acciones para atender las consecuencias de la violación.

Satisfacción : medidas para reconocer y atender el daño.

Garantías de no repetición: acciones para evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.

La Constitución señala que estas medidas pueden tener dimensiones individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas, conforme a lo previsto por la ley.

La reparación integral contempla medidas individuales y colectivas, así como daños materiales, morales y simbólicos, conforme a lo previsto por la ley. Shutterstock

Ciudadanos pueden exigir la reparación de sus derechos

El artículo 5 también reconoce que cualquier persona, grupo o comunidad puede denunciar violaciones a los derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución de la Ciudad de México.

Para ello, el apartado B, denominado Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, establece que las personas podrán recurrir a vías judiciales y administrativas para exigir el cumplimiento y la protección de sus derechos.

Entre los mecanismos que contempla el texto constitucional se encuentran:

La acción de protección efectiva de derechos.

El juicio de restitución obligatoria de derechos humanos.

Las demás vías que prevea la propia Constitución.

Además, el apartado A establece el principio de progresividad, por el cual las autoridades deben adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales y económicas para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, utilizando hasta el máximo de los recursos públicos disponibles.

La Constitución de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero del 2017, y firmada por el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, establece que la ley determinará los supuestos de indemnización, por lo que no significa que cualquier detención o resolución judicial desfavorable genere automáticamente un pago.