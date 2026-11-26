China pidió analizar las diferencias comerciales con México de forma racional, objetiva e integral y aplicar defensas con prudencia.

China instó a México a analizar con una perspectiva “racional, objetiva e integral” las diferencias que existen en el intercambio comercial entre ambos países.

Además, pidió que las medidas de defensa comercial se apliquen “con prudencia”, tras el encuentro que celebraron esta semana en Pekín los representantes económicos de ambas naciones.

China rechaza los aumentos unilaterales de aranceles

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, sostuvo que Pekín considera que las diferencias económicas y comerciales deben resolverse mediante el diálogo y las consultas. En ese sentido, expresó su rechazo a “toda forma de incremento unilateral de aranceles”.

Según contó EFE, el funcionario también pidió a México evitar las “interferencias de terceros”, una referencia indirecta a Estados Unidos, y avanzar en la cooperación bilateral para fortalecer los vínculos comerciales entre ambas naciones.

Asimismo, Yadong confirmó que México y China acordaron conformar un grupo de trabajo que tendrá como objetivo impulsar el desarrollo “saludable, estable y sostenible” de sus relaciones económicas y comerciales.

Ebrard pidió agilizar protocolos agroalimentarios y estimó ventas chinas a México por USD 130.000 millones y mexicanas por USD 10.000 millones. Fuente: EFE

Ebrard y Wang Wentao encabezaron una reunión en Pekín

El encuentro tuvo lugar durante la undécima reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, encabezada por el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante las conversaciones, Ebrard solicitó acelerar la aprobación de los protocolos que permitirán exportar distintos productos agroalimentarios mexicanos al mercado chino.

También se refirió a la diferencia entre los volúmenes comerciales de ambos países y estimó que las exportaciones chinas hacia México superarán los 130,000 millones de dólares este año, mientras que las ventas mexicanas al país asiático rondarían los 10,000 millones de dólares.

La reunión se produce en medio de la revisión del T-MEC

Las conversaciones en Pekín también dieron continuidad al diálogo que mantuvieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario chino, Xi Jinping, el pasado 17 de noviembre en Shenzhen, durante la cumbre de la APEC.

El intercambio comercial entre ambos países se encuentra además en un contexto de cambios en la política arancelaria mexicana. En diciembre de 2025, México aprobó tarifas de hasta el 50% para alrededor de 1,400 productos provenientes de países con los que no tiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

La decisión se enmarca en el escenario de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que también condiciona parte de las discusiones comerciales y económicas de México con otros mercados.