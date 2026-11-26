Para los arbustos o árboles pequeños, la distancia mínima establecida por la misma disposición es de un metro.

El Código Civil Federal establece límites para plantar árboles cerca de una propiedad ajena. El artículo 846 señala que los árboles grandes deben colocarse a una distancia de dos metros de la línea divisoria, mientras que para los arbustos o árboles pequeños la distancia mínima es de un metro.

La norma busca establecer una separación entre las plantaciones y los predios colindantes. Además, el Código contempla qué puede hacer el propietario cuando un árbol fue plantado a una distancia menor de la permitida o cuando sus ramas y raíces se extienden hacia su terreno.

Estas reglas también aparecen en el Código Civil de la Ciudad de México y en los códigos de muchos estados, que son los que también tienen injerencia en los conflictos entre vecinos.

A qué distancia deben plantarse los árboles según el Código Civil

El artículo 846 del Código Civil Federal establece que nadie puede plantar árboles cerca de una heredad ajena a menos de dos metros de la línea divisoria cuando se trate de árboles grandes.

Para los arbustos o árboles pequeños, la distancia mínima establecida por la misma disposición es de un metro. Estas medidas se toman desde la línea que divide las propiedades.

La regla no se limita a establecer una distancia. El artículo siguiente determina qué puede solicitar el propietario del predio cuando un árbol fue colocado por debajo de esos límites.

El artículo 846 del Código Civil Federal establece que nadie puede plantar árboles cerca de una heredad ajena a menos de dos metros de la línea divisoria cuando se trate de árboles grandes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo se puede pedir que arranquen los árboles

El artículo 847 establece que el propietario puede pedir que se arranquen los árboles plantados a menor distancia de su predio que la señalada en el artículo 846.

La misma disposición contempla un supuesto adicional: incluso cuando el árbol se encuentre a una distancia mayor, puede solicitarse que sea arrancado si es evidente el daño que causa.

Si el vecino no accede, la solicitud debe plantearse ante un juez civil.

Qué pasa si las ramas o raíces invaden otra propiedad

El Código Civil Federal también regula las partes del árbol que se extienden hacia el terreno vecino. El artículo 848 establece que el dueño de una propiedad puede pedir que se corten las ramas que se extiendan sobre su terreno, jardín o patio.

En el caso de las raíces, el propietario del terreno afectado puede cortarlas por sí mismo dentro de su propiedad, pero debe dar aviso previamente al vecino.

Por lo tanto, el Código diferencia entre la distancia mínima que debe respetarse al plantar un árbol y las medidas que pueden tomarse cuando sus ramas o raíces terminan ocupando parte de una propiedad contigua.