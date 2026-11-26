Los gaseros exigen detener las presuntas extorsiones de elementos de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales.

El Gremio Gasero Nacional suspendió las movilizaciones y los bloqueos carreteros que tenía previstos para el miércoles 25 de noviembre, luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) convocara a sus representantes a una mesa de diálogo con autoridades del sector energético. La reunión fue programada para las 12:30 horas, con el objetivo de atender las demandas del sector.

Ante el llamado del Gobierno de México, el dirigente del gremio, Enrique Medrano Meza, se comprometió a que no habría cierres carreteros ni bloqueos, por lo que solicitó a sus agremiados desactivar las movilizaciones anunciadas. La decisión busca evitar afectaciones a las actividades de la población mientras se buscan soluciones mediante el diálogo.

El Gremio Gasero Nacional frenó los bloqueos y cierres carreteros tras la convocatoria de Segob a una mesa de diálogo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué exigen los gaseros al Gobierno de México?

El Gremio Gasero Nacional expuso cuatro demandas principales en un posicionamiento difundido el 24 de noviembre. La primera es el cese de presuntas extorsiones por parte de elementos de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales, a quienes señala de afectar sus operaciones mediante revisiones, regulaciones y permisos.

También exige un margen operativo justo y comisiones adecuadas para los autotanques y repartidores de gas LP portátil. A esto se suma su denuncia por competencia desleal contra empresas que ofrecen descuentos que consideran indebidos, sin garantizar condiciones viables para mantener sus actividades.

Enrique Medrano Meza pidió a los agremiados desactivar las movilizaciones para evitar afectaciones a la población. Fuente: Gremio Gaseros

El reconocimiento del gremio a Claudia Sheinbaum y la apertura al diálogo

Tras concretarse el encuentro, el Gremio Gasero Nacional difundió un comunicado oficial agradeciendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Segob y a los servidores públicos por su apertura institucional para establecer un espacio de interlocución y atender sus demandas.

Asimismo, la organización reiteró su disposición permanente al diálogo coordinado con las autoridades. Señalaron que trabajarán para traducir los acuerdos en soluciones concretas que garanticen la estabilidad operativa, la seguridad de los trabajadores y la continuidad del servicio de gas LP.

La cuarta petición es agilizar los trámites administrativos, especialmente los relacionados con el cambio y refrendo de placas de circulación. En un comunicado del 19 de noviembre, el gremio aseguró que enfrenta una reducción de sus márgenes operativos, costos que superan sus utilidades y dificultades económicas para mantener sus unidades en condiciones adecuadas.

Las movilizaciones que tenían previstas pero que fueron frenadas

Antes de la convocatoria de Segob, los gaseros anunciaron una manifestación pacífica para el miércoles 25 de noviembre a las 11:00 horas, en los accesos y principales vías de la Ciudad de México. El objetivo era visibilizar sus inconformidades y presionar para obtener una respuesta de las autoridades.

Además, en su comunicado del 19 de noviembre, advirtieron que, de no recibir una solución inmediata y contundente, tendrían que manifestarse pacíficamente y realizar un paro de labores durante los días siguientes. El gremio afirmó representar el 80% de la distribución de gas LP mediante autotanques y camiones repartidores, por lo que una suspensión de actividades podría afectar el suministro a los usuarios.

Hasta este 26 de noviembre, el Gobierno de México informó sobre la convocatoria al diálogo y el compromiso de no bloquear carreteras. La atención de las demandas dependerá de los acuerdos que puedan alcanzar las partes.