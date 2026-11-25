La entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar se hará solo al al persona que hizo el trámite.

El programa Becas Benito Juárez confirmó que ya están entregando las tarjetas del Banco del Bienestar para el retiro del dinero de las becas para estudiantes de educación media superior o superior.

“Ya estamos entregando tarjetas, entre ellas, la tuya”, así lo anunció el Gobierno de México por medio de un anuncio de Becas Benito Juárez. Los alumnos que fueron aceptados para recibir las becas de Media Superior o superior, deberán consultar según su zona, cuándo estarán disponibles sus tarjetas.

Una vez entrega la Tarjeta del Banco del Bienestar, el títular deberá activar el NIP para continuar con su uso personalizado. Fuente: Gobierno de México

“No se te olvida ir por tu tarjeta”, recordó la Secretaría de Educación y Becas Bienestar. Sin este plástico, los beneficiarios no podrán retirar el dinero que las Becas Benito Juárez entregan, por lo que es indispensable que lo hagan acorde a la fecha y lugar. “Pero este aviso es por tu bien, para que no se te pase asistir a la entrega de tu tarjeta”, detalló el Gobierno.

Cómo y dónde consultar la disponibilidad de las Tarjetas del Banco el Bienestar

El proceso es muy sencillo, si eres estudiante de Educación Superior o Superior y estás a la espera de tu Tarjeta del Bienestar, puedes ingresar al siguiente link y consultar allí tu lugar de entrega y la fecha. https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar.

Una vez en este sitio, debes elegir el canal de tu estado para conocer la escuela, la fecha y el horario en el que serán entregadas. “Arrancamos con la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de Beca Benito Juez”.

Becas Benito Juárez ya está entregando las tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes becados con la Beca Benito Juárez. Fuente: Gobierno de México

Ten a la mano los siguientes documentos para recibir tu Tarjeta del Banco del Bienestar

La documentación a entregar dependerá de la edad del estudiante beneficiado de las becas Benito Juárez. Los alumnos menores de edad deberán presentar documentos del beneficiado y del tutor.

Cada alumno o tutor debe consultar al escuela, la fecha y la hora de entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar. Fuente: Gobierno de México

Documentos madre, padre o tutor:

Identificación oficial vigente, original y copia

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Documentos alumnos menores de edad:

Documentos del estudiante: acta de nacimiento, original y copia, CURP

Documentos mayores de edad

Identificación oficial vigente, original y copia

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

El Gobierno aclara que solo la persona que inició el trámite podrá recibir la tarjeta del Banco del Bienestar.