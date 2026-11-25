Aunque México quedó fuera de los aranceles propuestos por el gobierno de Trump a 14 socios, Washington sigue revisando su cumplimiento.

México quedó fuera de los nuevos aranceles que Estados Unidos propuso aplicar a 14 socios comerciales tras una investigación sobre prácticas industriales que, según el Gobierno de Donald Trump, generan una sobrecapacidad estructural y perjudican a los fabricantes estadounidenses.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció las nuevas medidas este miércoles 25 de noviembre, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Aunque el país formó parte de las economías investigadas, no fue incluido en las determinaciones de esta etapa.

¿Por qué Estados Unidos anunció nuevos aranceles a 14 economías?

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informó que la administración determinó que las prácticas de 14 economías relacionadas con la producción y la capacidad manufacturera generan condiciones que considera injustas y que restringen el comercio de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado de la USTR, las investigaciones apuntaron a políticas industriales, incentivos a la producción, apoyos financieros, barreras comerciales y otros mecanismos que, según Washington, contribuyen a una sobrecapacidad estructural en distintos sectores manufactureros.

El Gobierno estadounidense argumentó que estas prácticas afectan las oportunidades comerciales de sus productores, así como la producción, las exportaciones, los empleos y las inversiones de su industria.

EE. UU. propuso aranceles a 14 economías por sobrecapacidad manufacturera bajo la Sección 301; México quedó fuera de esta etapa por ahora. Fuente: Magnific

¿Qué países recibirán los nuevos aranceles de Estados Unidos?

Las 14 economías alcanzadas por las determinaciones anunciadas por la USTR son:

China

Unión Europea

Japón

India

Corea del Sur

Singapur

Taiwán

Suiza

Vietnam

Tailandia

Indonesia

Malasia

Camboya

Bangladesh.

Los porcentajes de aranceles que propone Estados Unidos

Los porcentajes propuestos varían según el país y contemplan ajustes por acuerdos comerciales, gravámenes existentes y determinadas exenciones. Entre las tasas planteadas se encuentran hasta 20% para China, hasta 35% para Vietnam, hasta 25% para India y hasta 18% para países como Indonesia, Malasia, Tailandia, Camboya y Bangladesh.

La propuesta también contempla tasas de hasta 15% para la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán, mientras que Singapur podría enfrentar hasta 20%. Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, estas cifras corresponden a las medidas propuestas, no a gravámenes que ya entraron en vigor.

México quedó fuera de los nuevos aranceles por el momento

México formaba parte de las 16 economías que Estados Unidos investigó desde marzo de 2026 bajo la Sección 301. Sin embargo, en el anuncio de este miércoles, la USTR no emitió determinaciones sobre el país ni sobre Noruega .

Ahora bien, esta exclusión no significa que el país esté libre de otras medidas comerciales de Estados Unidos. Precisamente, Greer señaló que Washington continúa revisando el cumplimiento de México bajo la Sección 301, por lo que no descartó posibles medidas arancelarias puntuales en el futuro.