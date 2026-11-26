El arroz ayuda a reducir la humedad gracias a sus propiedades higroscópicas, que le permiten captar y retener parte del vapor de agua que se encuentra en el ambiente y en las superficies cercanas.

El olor a encierro y la humedad son problemas frecuentes en los armarios, especialmente cuando permanecen cerrados durante mucho tiempo o tienen poca ventilación. Frente a esta situación, existen distintos trucos caseros que mantienen el interior del ropero seco y evitan que las prendas acumulen malos olores.

Uno de los métodos más conocidos consiste en colocar un recipiente con arroz dentro del mueble. Este truco es sencillo, económico y fácil de aplicar, pero también tiene sus limitaciones.

Colocar arroz en un armario no elimina las causas del problema, como las filtraciones, la falta de ventilación o los puentes térmicos. Imagen Ilustrativa

El arroz puede absorber una pequeña cantidad de humedad del ambiente gracias a las propiedades de sus granos, aunque su eficacia depende de las condiciones del lugar. A continuación, los detalles sobre para qué sirve, cuánto dura su efecto y qué otras alternativas pueden funcionar mejor.

Colocar arroz dentro de los armarios: para qué sirve y cómo funciona

En la práctica, el arroz funciona como un absorbedor suave de humedad ambiental en espacios pequeños y relativamente cerrados. Sus granos contienen almidón y tienen propiedades higroscópicas, lo que significa que pueden captar parte del vapor de agua presente en el aire. Sin embargo, su capacidad de absorción es limitada y depende de factores como:

Nivel de humedad

Ventilación

Tamaño del armario

El arroz puede ayudar también a reducir los malos olores cuando están relacionados con una humedad moderada. Al absorber parte del vapor de agua, contribuye a disminuir esa sensación de encierro característica de los muebles que permanecen cerrados. No obstante, no actúa como un desodorizante industrial: no neutraliza las moléculas responsables de los olores, como sí puede hacerlo el carbón activado, ni reemplaza la limpieza de las prendas o las superficies afectadas.

El arroz conserva su capacidad de absorción hasta que se satura de humedad. Algunas señales de que llegó a ese punto son los cambios en su textura, la aparición de grumos o el regreso del olor a humedad.

En ambientes húmedos, puede dejar de ser útil después de algunos días o de una o dos semanas. Si el armario tiene filtraciones, condensación o una pared fría, este método no será suficiente para solucionar el problema.

¿Dónde colocar el arroz dentro del armario?

Para poner en práctica este truco casero, se recomienda utilizar arroz seco y colocarlo en una bolsa de tela o en un recipiente abierto. Es conveniente ubicarlo en distintos sectores del armario, sin que entre en contacto directo con prendas delicadas.

También es importante revisarlo de forma constante y reemplazarlo cuando esté húmedo, apelmazado o tenga un olor extraño. Una vez utilizado, no debe destinarse al consumo.

Alternativas para mantener el armario limpio y sin olores

Si el problema de humedad es persistente, existen opciones más eficaces que el arroz. Entre ellas se encuentran los deshumidificadores de cloruro de calcio y las bolsas de gel de sílice, que tienen una mayor capacidad para captar la humedad. Para combatir los malos olores, el carbón activado también puede ser una alternativa útil.

De todos modos, la solución más efectiva consiste en mejorar la ventilación del armario, evitar que las prendas queden demasiado apretadas, separarlo unos centímetros de las paredes y, sobre todo, identificar y solucionar el origen de la humedad.