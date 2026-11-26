La Suprema Corte avaló el registro electrónico «Transacción Documento de Elección» para probar si un trabajador eligió el régimen de cuentas individuales del ISSSTE sin papel original

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determinó en el Pleno del 24 de noviembre del 2026, que el registro electrónico institucional llamado “Transacción Documento de Elección” basta, salvo prueba en contrario, para demostrar que un trabajador del Estado eligió el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. La decisión del máximo tribunal responde a la Contradicción de criterios 94/2026 elevada a los magistrado

El fallo de la Suprema Corte aclara lo qué ocurre en juicios cuando el empleado o la dependencia no conservan el formato en papel original, lo cual impacta directamente a quienes buscan aclarar bajo qué esquema de retiro quedaron inscritos definitivamente.

Aunque la herramienta digital no sustituye al formato físico ni contiene directamente la firma del empleado, la Suprema Corte reconció este documento sí “permite acreditar la existencia y el sentido de la elección registrada”, cuya veracidad es entera responsabilidad de cada dependencia gubernamental correspondiente.

La Suprema Corte avaló el registro electrónico «Transacción Documento de Elección» para probar si un trabajador eligió el régimen de cuentas individuales del ISSSTE sin papel original. SCJN

Alcance de la prueba digital para los trabajadores

Para los empleados, este criterio resulta favorable si requieren acreditar su afiliación a cuentas individuales sin tener el comprobante físico, pero los perjudica si reclaman haber sido cambiados sin consentimiento, pues ahora deberán aportar pruebas que desmientan el sistema.

El Máximo Tribunal precisó que el valor de este registro electrónico “no es absoluto y puede desvirtuarse mediante prueba en contrario”, dejando abierta la posibilidad de que los trabajadores impugnen errores administrativos o registros indebidos ante los tribunales laborales.

La Suprema Corte determinó que la falta de sello, fecha o firma de recepción en el Documento de Elección del ISSSTE no anula por sí sola su validez si la voluntad del trabajador es clara. ISSSTE

Validez de documentos físicos con irregularidades formales

Respecto a formatos impresos sin fecha, sello o firma de recepción, el Pleno resolvió que “esas deficiencias no eliminan, por sí solas, su valor probatorio”, siempre que el documento permita conocer de manera inequívoca la voluntad de la persona trabajadora.

Sin embargo, cuando la disputa legal trata sobre si el formato físico se entregó a la dependencia dentro del plazo legal establecido, los trabajadores o las instituciones involucradas deberán demostrar ese cumplimiento puntual mediante otros elementos probatorios suficientes.

Para comprender un poco qué originó este fallo, debemos ir al 2007,cuando cambió la ley del ISSSTE y los trabajadores tuvieron que elegir entre quedarse en el sistema anterior (pensión vitalicia pagada por el Estado, llamado Décimo Transitorio) o pasarse al sistema de Afores de cuentas individuales.

Con el paso de los años, muchos trabajadores demandaron porque aseguran que nunca firmaron ese cambio o porque las dependencias perdieron los documentos originales, y los tribunales no se ponían de acuerdo sobre si una captura o registro del sistema computacional bastaba como prueba.