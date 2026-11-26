Vender fuera de México ya no es terreno exclusivo de las grandes exportadoras. Una tienda en línea, una cuenta en un marketplace o un perfil en redes sociales bastan para que clientes en Texas, Toronto o Bogotá encuentren un producto mexicano que quieran comprar. El reto empieza después: cómo hacerle llegar el paquete, cobrarle en su moneda y hablarle en su idioma.

De acuerdo con el Panorama de los Pagos Digitales en las PyMEs 2025, estudio elaborado por PayPal entre cientos de vendedores en línea, 77% considera que vender a otros países le permite ampliar su cartera de clientes. Entre quienes ya reciben pedidos del extranjero, Estados Unidos es el principal origen (63%), seguido de Canadá (30%), Sudamérica (23%) y Centroamérica (19%).

La oportunidad, sin embargo, apenas empieza. Para 88% de las empresas que venden fuera, las ventas internacionales representan como máximo 20% de su facturación total.

El contexto también empuja a mirar más allá del mercado de siempre. En la revisión conjunta del T-MEC de julio de 2026, Estados Unidos no aceptó extender el tratado en sus condiciones actuales, y la siguiente revisión anual está prevista para el 1 de julio de 2027. Para muchas empresas, diversificar clientes se volvió también una forma de reducir riesgos.

Tres retos con el mismo peso

Cuando se les pregunta qué necesitan para impulsar sus ventas transfronterizas, las empresas que ya venden al extranjero ubican tres factores empatados: contar con socios logísticos confiables, manejar múltiples monedas y adaptar su sitio web o app a otros idiomas, cada uno con 42%. Les sigue cumplir con las regulaciones aduanales y arancelarias (37%).

El empate dice mucho: vender fuera no depende de una sola solución, sino de resolver varias piezas a la vez.

Cobrar como paga el cliente

El pago es el momento en que el cliente decide si la compra se concreta. Entre los negocios que venden fuera, 37% considera esencial ofrecer diversos métodos de pago; hoy, 75% acepta tarjeta de débito, 73% tarjeta de crédito y 65% carteras digitales.

“Cuando un comprador en el extranjero encuentra en una tienda mexicana su moneda habitual, sus métodos de pago predilectos y un entorno respaldado globalmente, la distancia deja de ser un obstáculo”, dijo Allan Picos, director comercial de PayPal Hispanoamérica.

Plataformas como PayPal, con presencia en más de 200 mercados, operación en 25 divisas y más de 400 millones de cuentas activas en el mundo, permiten que una PyME reciba pagos internacionales con conversión de divisas integrada. Para el comprador, el proceso es sencillo y rápido porque paga con una cuenta que ya conoce; para el negocio, cada transacción se respalda con herramientas de prevención de fraude.

En los mercados donde está disponible, además, los compradores elegibles pueden dividir el costo de su compra con PayPal Pay Later, a través de opciones como Pay in 4 o Pay Monthly.

“El objetivo no es que cada empresa mexicana construya su propia infraestructura financiera internacional desde cero, sino que aproveche ecosistemas globales que simplifiquen la gestión multidivisa y la protección contra riesgos”, añadió Picos.

El punto ciego

Hay un aspecto que las empresas todavía subestiman. Entre los factores para crecer fuera del país, la Protección al Vendedor es el menos valorado: solo 11% lo considera importante. El propio estudio lo lee como una señal de que el foco está más en facilitar la venta que en blindar la operación, aunque venderle a un cliente que nunca se ve en persona también implica disputas y reclamaciones.

Para 2027, el reto de las PyMEs no será solo encontrar clientes en otros países, sino tener resuelta la logística, la cobranza y la protección antes de que lleguen.