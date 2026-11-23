La construcción creció 7.0% anual en el 3T de 2026 y las actividades secundarias subieron 2.7% anual, según el INEGI (Boletín 699/26).

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un crecimiento de 0.9% trimestral y 3.3% anual durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados corresponden al periodo comprendido entre julio y septiembre y fueron publicados el 23 de noviembre en el Boletín de Indicador 699/26. El organismo presentó cifras desestacionalizadas y en términos reales, que permiten observar la evolución de la economía mexicana frente al trimestre anterior y al mismo periodo del año pasado.

El PIB mexicano aumentó un 0.9% en comparación con el segundo trimestre

Según el boletín oficial del INEGI, el PIB mexicano aumentó 0.9% respecto al segundo trimestre de 2026 y registró un avance de 3.3% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El resultado también permitió que la economía nacional acumulara un crecimiento de 1.9% entre enero y septiembre, frente a los primeros nueve meses del año anterior.

Las cifras corresponden al PIB real, es decir, que descuentan el efecto de los cambios en los precios. Además, el instituto utiliza series desestacionalizadas para facilitar la comparación entre periodos y reducir las variaciones asociadas a factores estacionales.

Las actividades primarias crecieron 1.5% anual y 0.3% trimestral en el 3T de 2026; el PIB de México avanzó 3.3% anual, según INEGI. Fuente: Magnific

¿Qué sectores impulsaron el crecimiento del PIB?

El informe del INEGI muestra que las tres grandes actividades económicas registraron avances durante el tercer trimestre, aunque con diferentes magnitudes.

En la comparación trimestral, los resultados fueron:

Actividades primarias : crecieron 0.3%. Incluyen agricultura, ganadería, pesca y actividades relacionadas con el campo.

Actividades secundarias : aumentaron 0.4%. Comprenden la industria, la minería, la construcción y las manufacturas.

Actividades terciarias: avanzaron 1.2%. Abarcan el comercio y los servicios.

En términos anuales, las actividades terciarias encabezaron el crecimiento con 3.6%, seguidas por las secundarias, con 2.7%, y las primarias, con 1.5%. En ese sentido, el sector de servicios y comercio presentó el mayor avance entre los tres grandes componentes del PIB.

En septiembre 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE presentó las siguientes variaciones:

⬇️-0.7% mensual

⬆️ 3.0% anual



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬇️-0.5% primarias

⬇️-1.4% secundarias

⬇️-0.2% terciarias… pic.twitter.com/fYyc73zgEX — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 23, 2026

¿Qué actividades económicas registraron los mayores aumentos?

Al desglosar los resultados por actividad, las cifras originales del boletín 699/26 muestran que la construcción y el comercio al por mayor destacaron por sus incrementos anuales.

La construcción registró un crecimiento de 7.0% frente al tercer trimestre de 2025. Dentro de las actividades industriales, las manufacturas avanzaron 1.9%, mientras que la generación de energía eléctrica, el suministro de agua y gas aumentaron 2.1%. Por su parte, la minería presentó una contracción de 0.3%.

En el sector de servicios, el comercio al por mayor tuvo un incremento anual de 12.0%. También avanzaron el comercio al por menor, con 3.7%, y los servicios de salud y asistencia social, con 3.1%.

Ahora bien, no todas las actividades tuvieron resultados positivos. El alojamiento temporal y la preparación de alimentos y bebidas retrocedieron 2.2%, mientras que los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos disminuyeron 1.7%.

¿Cómo evolucionó el PIB mexicano durante los primeros tres trimestres de 2026?

Los datos desestacionalizados del INEGI muestran que la economía tuvo comportamientos diferentes a lo largo del año.

Durante el primer trimestre, el PIB registró una contracción trimestral de 0.2%. En el segundo trimestre, presentó un crecimiento de 1.6%, mientras que entre julio y septiembre avanzó 0.9%.

En las variaciones anuales con cifras originales, los incrementos fueron de 0.2% en el primer trimestre, 2.2% en el segundo y 3.3% en el tercero.