El asesinato de un conocido líder de un cártel por parte del gobierno mexicano es uno de los mayores logros de la presidencia de Claudia Sheinbaum. También es una de sus apuestas más arriesgadas. El operativo contra Nemesio “El Mencho” Oseguera, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), debería aliviar la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con ataques con drones dentro de México si el país no combate el tráfico de fentanilo. Pero la medida también ha creado riesgos políticos y de seguridad en el país. Tras la muerte de “El Mencho”, miembros del CJNG desencadenaron una violenta masacre, incendiando autos, tiendas y bancos, y bloqueando 250 carreteras en 20 estados. En Jalisco, 25 miembros de la Guardia Nacional fueron asesinados. La violencia disminuyó el lunes, pero los expertos en seguridad afirman que la amenaza está lejos de terminar, ya que los acontecimientos en el norte del país demuestran que un cártel descabezado puede ser una bestia aún más peligrosa. Durante más de un año, facciones rivales del Cártel de Sinaloa han sembrado el caos en una sangrienta guerra civil tras la captura de uno de sus líderes. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo el lunes que estaban “preparados” para “cualquier tipo de reacción o reestructuración que pueda haber en el cártel, especialmente las violentas”. Durante la campaña electoral de 2024, Sheinbaum criticó a los partidos de oposición de derecha por promover una “guerra contra el narcotráfico”. Asimismo, defendió la política de seguridad de “abrazos, no balazos” de su mentor y predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que evitó la confrontación directa con las bandas para abordar las causas profundas de la delincuencia. Pero desde que asumió el cargo ese año, silenciosamente ha revertido la estrategia de López Obrador, con un aumento dramático en arrestos, incautaciones de drogas y extradiciones, y una expansión de la red de inteligencia. “Los resultados durante su primer año en el cargo han sido extraordinarios”, afirmó Lila Abed, directora del programa de México del grupo de expertos The Dialogue. Harfuch, a quien el CJNG intentó asesinar en 2020 cuando era jefe de policía de la Ciudad de México, ha supervisado la extradición de 92 altos miembros del cártel a Estados Unidos, el arresto de 29,000 personas por delitos graves y la incautación de 3.5 millones de pastillas de fentanilo, según cifras del gobierno. La captura de Oseguera, que se basó en parte en información de inteligencia estadounidense, ha recibido un “verdadero reconocimiento en Washington”, añadió Abed. “Pero solo el tiempo dirá si el presidente Trump seguirá pidiendo más. En mi opinión, creo que sí”. La muerte también pondrá de relieve la voluntad política de la presidenta para combatir a los grupos del crimen organizado, que según los analistas están protegidos por funcionarios de todos los niveles de gobierno, incluido el movimiento izquierdista Morena de Sheinbaum. “La presidenta enfrenta un enorme dilema”, dijo María Teresa Martínez Trujillo, profesora del Tecnológico de Monterrey y cofundadora del centro de investigaciones de seguridad Noria MXCA. “Como estratega de seguridad, tiene una oportunidad real de avanzar contra los grupos criminales, pero como política quizá prefiera evitar atacar las estructuras políticas y económicas que apoyan al CJNG”, añadió. “De ser así, estaría cortando la fuerza del cártel, no el hueso”. En México, los mexicanos advierten que la llamada estrategia de los “cabecillas” para eliminar a los jefes de los cárteles ha conducido históricamente a un aumento de la violencia. Algunos expertos afirman que la estructura del CJNG aumenta considerablemente el riesgo de una escisión caótica. Oseguera, cuya cabeza tenía una recompensa de 15 millones de dólares estadounidenses, supervisó una operación de gran alcance presente en la mayoría de los 32 estados de México, aunque centrada en Jalisco, en la costa del Pacífico. Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió rápidamente desde su fundación en 2009, cubriendo las carencias de los cárteles más antiguos y obteniendo cuantiosas ganancias del naciente comercio de potentes opioides sintéticos. Además del tráfico de drogas a Estados Unidos, el grupo es un importante actor en la extorsión, el tráfico de armas y el robo de combustible. El cártel controla firmemente algunos estados y posee rutas de tráfico en otros, mientras que en otros lugares ha hecho alianzas locales o ha entrado en guerra contra las potencias dominantes, según el consultor de seguridad Eduardo Guerrero. “Esto tiene una implicación clara: una ofensiva frontal podría exacerbar las guerras locales, desencadenar otras nuevas y terminar incrementando precisamente lo que quieren reducir: homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado e incertidumbre económica”, escribió Guerrero en el periódico El Financiero este mes. Oseguera mantuvo un perfil bajo en comparación con jefes de cárteles más llamativos que aparecieron en los titulares mundiales en décadas anteriores, pero finalmente fue localizado después de que la inteligencia militar de México siguió a una de sus novias, según el secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo. Los próximos meses pondrán a prueba la solidez de las redes de investigación e inteligencia que Harfuch ha desarrollado, y podrían resultar políticamente cruciales para Sheinbaum. La seguridad es la principal preocupación de los votantes mexicanos. “Si logra contener las consecuencias del proceso de sucesión del CJNG y evitar una expansión del conflicto, fortalecería la narrativa de que ha obtenido el control del país”, dijo Armando Vargas, jefe del programa de seguridad del centro de estudios México Evalúa. “De lo contrario, se enfrentaría a su primer gran desafío: dar forma al debate público sobre seguridad”. Sheinbaum ha heredado un panorama difícil. Las fuerzas policiales locales de todo México carecen de fondos suficientes y la colusión con grupos criminales es rampante. Las armas ilegales siguieron llegando desde la frontera norte de México, y alrededor del 80% de las 23,000 armas incautadas bajo el mando de Sheinbaum eran originarias de Estados Unidos, dijo Trevilla el lunes, incluidas muchas de las utilizadas por el equipo de seguridad de Oseguera el domingo. Pero muchos analistas dicen que el mayor obstáculo que enfrenta Sheinbaum es la corrupción de los líderes políticos por parte del crimen organizado. Sheinbaum ha anunciado varias detenciones, incluyendo la del alcalde de Tequila, perteneciente a Morena, por secuestro y delincuencia organizada, cargos que este niega, como prueba de la “impunidad cero” en su gobierno. Sin embargo, varios altos cargos de Morena en el Congreso y el gobierno han sido acusados de vínculos con el crimen organizado y no han enfrentado cargos. “Hemos visto arrestos de algunas personas de alto nivel, pero ningún procesamiento real”, dijo Cecilia Farfán-Méndez, directora de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Sheinbaum se encuentra ahora en una encrucijada. Pronto se verá si realmente está dispuesta a seguir este camino.