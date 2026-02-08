El guacamole estará en el menú para muchos fanáticos del Super Bowl el domingo, pero el apreciado refrigerio del día del juego está en el centro del enfrentamiento de seguridad de Donald Trump con México. El récord de 127,000 toneladas de aguacates exportados a Estados Unidos para el partido final de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks provienen de estados bajo el control de los cárteles de la droga que, según el presidente estadounidense, controlan México. Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado rechazar las reiteradas ofertas de Trump para desplegar tropas estadounidenses, pero el Super Bowl es un incómodo recordatorio de la presencia de los cárteles. La extorsión a la industria aguacatera mexicana por parte de grupos criminales le cuesta hasta u$s 200 millones al año, según Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeñas Empresas. “En todos los eslabones de la cadena de suministro hay extorsión: amenazas a trabajadores, productores de aguacate, transportistas, empacadores e incluso a quienes llevan físicamente los aguacates a través de la frontera hacia Estados Unidos”, dijo al FT. “Estimamos que esto representa entre tres y cinco% … de los u$s 4,000 millones (en exportaciones a Estados Unidos este año)”, añadió. En Uruapan, la capital del aguacate de México, ubicada en el estado occidental de Michoacán, el principal productor y proveedor del país de casi nueve de cada 10 aguacates del Super Bowl, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado a tiros el 1 de noviembre. Manzo había hablado sobre la extorsión, diciendo al sitio de noticias Latinus en junio del año pasado que los cárteles estaban “mejor equipados que la policía” y afirmó que la presidenta había “perdido el control del país“. Los expertos en seguridad dicen que hay actividad de cárteles en gran parte de México, involucrando a importantes grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como organizaciones escindidas y grupos locales. El otro estado productor de aguacate en México es Jalisco, sede del agresivo CJNG. Además del aguacate, los cárteles también han atacado la producción de limón, así como otros negocios locales. “Muy pocas zonas están libres de esta amenaza”, dijo Rivera. El mes pasado, las autoridades arrestaron a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, en Michoacán, y lo acusaron del asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón del estado, otro abierto crítico de la extorsión. Se dice que admitió ante el juez su pertenencia a un grupo del crimen organizado. Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, se ha centrado en la seguridad para mantener a raya a Trump, arrestando a 35,000 presuntos delincuentes en su primer año. Esta semana, las autoridades arrestaron a Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila y miembro del partido Morena de Sheinbaum, bajo sospecha de extorsión a productores de cerveza y tequila y de presuntos vínculos con el CJNG. Al asumir el cargo en 2024, Navarro afirmó que “venía a dar ejemplo”. Navarro fue trasladado a una prisión de máxima seguridad y no se conoció su respuesta de inmediato. Sheinbaum ha pregonado una reducción del 30% en los asesinatos, a su nivel más bajo en una década. También ha entregado a casi 100 presuntos miembros de cárteles a Estados Unidos. Sin embargo, la extorsión se mantiene persistentemente alta. “Los números son muy malos”, dijo Ioan Grillo, experto en seguridad y autor de la trilogía El Narco, señalando que el Congreso de México aprobó el año pasado una ley que castiga la extorsión con hasta 42 años de prisión. Grillo identificó dos razones para el aumento de la extorsión: en algunas partes de México, la transición de los cárteles al fentanilo, en lugar de la producción de amapola para heroína, “recortó mucho dinero… por lo que recurrieron fuertemente a la extorsión (en su lugar)”. Además, la fragmentación de las organizaciones criminales significaba que grupos más pequeños “buscaban ganar dinero rápido” mediante extorsiones o cobrando dinero por protección, agregó. Sheinbaum insiste en que México está abierto a la cooperación con Estados Unidos contra los cárteles, pero no aceptará acciones militares ni operaciones conjuntas en su territorio. También exige que Estados Unidos intensifique sus esfuerzos para frenar la demanda de drogas y el flujo de armas hacia el sur. Pero esta semana Trump pregonó cómo las fuerzas estadounidenses capturaron “heroicamente” la Ciudad de México en 1847, lo que llamó “una de las primeras demostraciones de poderío militar de nuestra nación”. “La presión (sobre México) parece ser realmente enorme por parte de la administración Trump”, dijo Vanda Felbab-Brown de la Brookings Institution. La extorsión puede ser difícil de combatir porque suele estar oculta. Pero como “el Super Bowl sin guacamole sería como el cine sin palomitas”, dijo Rivera, “estamos usando los aguacates para visibilizar el problema que enfrentamos”.