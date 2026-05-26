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Cuatro infracciones y con dos sellos le pusieron fun al servicio de un bar de Puebla que cobraba propina obligatoria del 20% sin que el cliente lo supiera.
En un operativo conjunto realizado el 22 de mayo de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Puebla suspendieron un bar por múltiples violaciones a los derechos del consumidor.
Las cuatro infracciones que lo cerraron
Las autoridades se presentaron en el establecimiento que opera bajo el nombre Miches y Litros Una y Ya ubicado en la calle 29 Sur número 311, en la colonia La Paz de Puebla, y tras el operativo de verificación colocaron dos sellos de suspensión de comercialización.
El bar acumuló cuatro violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor:
- no informaba claramente sobre restricciones en sus productos
- omitía medidas y contenidos en lo que vendía
- no especificaba las condiciones de sus promociones
- cobraba automáticamente un 20% de propina sin el consentimiento del cliente.
La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios sumó su propia sanción al detectar que el negocio tampoco cumplía con la normativa sanitaria vigente.
El mensaje de Profeco a otros negocios
Con este operativo, ambas dependencias enviaron una advertencia directa al sector: el incumplimiento de la normativa tiene consecuencias inmediatas. Profeco exhortó a todos los proveedores a ajustarse a la ley antes de que llegue una verificación a su puerta.