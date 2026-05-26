En esta noticia Las cuatro infracciones que lo cerraron

Cuatro infracciones y con dos sellos le pusieron fun al servicio de un bar de Puebla que cobraba propina obligatoria del 20% sin que el cliente lo supiera.

En un operativo conjunto realizado el 22 de mayo de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Puebla suspendieron un bar por múltiples violaciones a los derechos del consumidor.

Las cuatro infracciones que lo cerraron

Las autoridades se presentaron en el establecimiento que opera bajo el nombre Miches y Litros Una y Ya ubicado en la calle 29 Sur número 311, en la colonia La Paz de Puebla, y tras el operativo de verificación colocaron dos sellos de suspensión de comercialización.

Bar histórico sufrió una doble suspensión: quedó clausurado por cobrar 20% de más a sus clientes sin avisar. Profeco

El bar acumuló cuatro violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor :

no informaba claramente sobre restricciones en sus productos

omitía medidas y contenidos en lo que vendía

no especificaba las condiciones de sus promociones

cobraba automáticamente un 20% de propina sin el consentimiento del cliente.

El bar de Puebla que quedó suspendido por Profeco Profeco

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios sumó su propia sanción al detectar que el negocio tampoco cumplía con la normativa sanitaria vigente .

El mensaje de Profeco a otros negocios

Con este operativo, ambas dependencias enviaron una advertencia directa al sector: el incumplimiento de la normativa tiene consecuencias inmediatas. Profeco exhortó a todos los proveedores a ajustarse a la ley antes de que llegue una verificación a su puerta.