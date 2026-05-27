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México y Estados Unidos iniciarán de manera formal la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T_MEC), en una serie de negociaciones y visitas de trabajo que inician mañana.

De acuerdo con la Embajada Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el 28 y 29 de mayo, es decir, jueves y viernes de esta semana, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, liderará una delegación a la Ciudad de México en la primera ronda de negociación.

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El USTR añadió que esta ronda de negociaciones versará sobre la seguridad económica y las reglas de origen para bienes industriales clave.

Además, señalaron que el 16 y 17 de junio, una delegación mexicana visitará Washington DC, para realizar una segunda ronda de revisión en la que se discutirán temas como agricultura y “emparejar el campo de juego”.

Finalmente, la Embajada Comercial de Estados Unidos señaló que para la semana del 20 de julio se realizará una tercera ronda en la capital del país.

“Las negociaciones se enfocarán en asegurar que el TMEC beneficie a manufactureros, granjeros, rancheros, trabajadores, proveedores de servicios y negocios de todos los tamaños, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos”, señaló el USTR.

No hay prisa

Tanto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial, consideraron que México no tiene prisa por acabar con la revisión del T-MEC.

“Nosotros no tenemos prisa, pero tampoco podemos arrastrar los pies, porque el no avanzar podría generar mucha incertidumbre”, dijo el funcionario.

El líder mexicano de las negociaciones reiteró que a Estados Unidos le conviene continuar en el T-MEC y que México mantenga “la mejor posición comercial posible”, porque hay productos que no podrá fabricar al mismo costo que su vecino.

Reconoció que el proceso no será sencillo y defendió iniciarlo antes de julio para evitar mayor incertidumbre sobre el T-MEC.

“Sé que son conversaciones complejas y difíciles. No voy a ocultar eso. No es fácil lo que vamos a vivir, pero es mejor hacerlo ahora”, añadió.