Ante los recientes hechos de violencia registrados en diversas entidades del país, particularmente en Jalisco tras el operativo federal en el que murió Rubén Oseguera, alias “El Mencho”, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que las instituciones del sector mantienen activos sus protocolos de atención a siniestros y continuidad operativa para garantizar el servicio oportuno a los asegurados que hayan sufrido afectaciones en su patrimonio. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que siete presuntos integrantes del grupo delictivo murieron durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, cuatro en el lugar y tres más durante su traslado aéreo a la Ciudad de México, entre ellos “El Mencho”. La AMIS detalló que las compañías aseguradoras se encuentran en comunicación permanente con sus usuarios para orientar y acompañar el proceso de reclamación. Precisó que para iniciar el trámite es imprescindible reportar formalmente el siniestro ante la aseguradora y, en su caso, presentar las denuncias requeridas, a fin de continuar con los mecanismos de evaluación y la integración del expediente conforme a las coberturas contratadas y los límites establecidos en la póliza. El organismo explicó que, derivado del contexto social y de seguridad en distintas entidades, algunas compañías podrían optar por realizar a distancia el ajuste de los siniestros, como medida para salvaguardar la integridad de su personal y de los asegurados. En el caso de vehículos, indicó que los daños o pérdidas podrán reclamarse conforme a las coberturas de robo y/o daños materiales, según corresponda. Para el sector empresarial, aquellas pólizas que contemplen este tipo de eventos podrán operar conforme a las condiciones contractuales aplicables. Asimismo, señaló que en seguimiento a disposiciones emitidas por autoridades locales, algunas oficinas ajustaron temporalmente su operación; no obstante, las aseguradoras mantienen habilitados canales remotos y digitales para asegurar la continuidad en la atención. La AMIS afirmó que dará seguimiento a la evolución de la situación y reiteró el compromiso del sector asegurador con la protección patrimonial de personas y empresas afectadas por los recientes acontecimientos.