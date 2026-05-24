El Servicio Militar Obligatorio inicia una nueva fase con modificaciones relevantes en su modalidad de capacitación y cumplimiento. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante agosto los jóvenes nacidos en 2008 deberán seguir con el trámite obligatorio para obtener la Cartilla de Identidad Militar.

Los mayores de 18 años deberán presentarse para cumplir el Servicio Militar Obligatorio

El Servicio Militar Obligatorio está dirigido a todos los mexicanos que cumplan 18 años en 2026, además de remisos y mujeres voluntarias que opten por sumarse. La primera etapa consiste en realizar el alistamiento en las juntas municipales o alcaldías, un registro obligatorio para poder continuar con el resto del proceso.

Cómo será el nuevo modelo de adiestramiento

Uno de los cambios más importantes es la reducción del tiempo de capacitación. A partir de ahora, se realizará en dos periodos de 13 sábados cada uno, con jornadas de tan sólo 6 horas.

Servicio Militar Obligatorio 2026: quiénes deben presentarse en agosto y cómo será el nuevo esquema de adiestramiento. Fuente: Shutterstock.

Cuántas fases tiene el Servicio Militar Obligatorio y cuál será en agosto

El Cumplimiento del Servicio Militar Nacional se lleva a cabo en cinco fases.

La primera fase es el alistamiento. En esta etapa, las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, así como los Consulados de México en el extranjero, realizan el registro de los jóvenes de la clase que cumplen 18 años en el año en curso, de los remisos y de las mujeres voluntarias.

La segunda fase es el sorteo, que se lleva a cabo durante uno de los domingos del mes de noviembre de cada año. En esta fase se determina la forma en que los mexicanos anotados cumplirán el servicio militar obligatorio, ya sea encuadrados (bola azul) o a disponibilidad (bola negra).

La tercera fase es el reclutamiento, que se realiza los sábados y domingos de enero. Para ello, en cada Junta Municipal y Alcaldía de Reclutamiento se colocan puestos de recepción. El personal de estos puestos requiere a los interesados los documentos necesarios.

La cuarta fase es el adiestramiento, que ahora consta de dos escalones, cada uno de 13 sesiones sabatinas. Durante esta fase, los hombres y mujeres voluntarios se capacitan en Unidades Militares que funcionan como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, adquiriendo conocimientos básicos de la doctrina militar vigente.

La última fase es la liberación, que se lleva a cabo durante el mes de diciembre. En este periodo, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México colocan puestos de entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, donde se entregan las cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional y las hojas de liberación al personal que cumplió satisfactoriamente con su obligación constitucional.

El cumplimiento del SMN se divide en cinco fases —alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación—, siendo el segundo escalón de adiestramiento el que se completa en agosto. Fuente: FreePik

Para el segundo escalón del Servicio Militar Nacional (SMN) en México, deberán presentarse: