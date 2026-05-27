El IMSS salió a advertir a la población sobre un canal no oficial que usa su nombre e identidad para difundir contenido. Este no tiene ningún vínculo con la institución y puede inducir al error a millones de derechohabientes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió este miércoles un comunicado oficial para alertar a sus usuarios sobre la existencia del canal “Noticias IMSS Hoy”, una cuenta que opera en redes sociales utilizando el nombre y la identidad visual de la entidad estatal sin tener ningún respaldo institucional. La advertencia fue difundida a través de las cuentas verificadas del organismo bajo el mensaje directo: “No te dejes engañar”.

Según el propio Instituto, este canal puede generar confusión entre la población al presentarse con una apariencia que remite a fuentes oficiales, cuando en realidad no lo es. En un contexto donde las estafas digitales vinculadas al IMSS han crecido de manera sostenida durante 2026, la alerta cobra especial relevancia.

El IMSS salió a advertir a la población sobre un canal no oficial que usa su nombre e identidad para difundir contenido. Este no tiene ningún vínculo con la institución y puede inducir al error a millones de derechohabientes.

Atención usuarios: qué es “Noticias IMSS Hoy”, el portal falso que pretende ser el IMSS

“Noticias IMSS Hoy” es un canal en redes sociales que utiliza el nombre y elementos visuales del instituto estatal para presentar contenido que simula ser información oficial. Sin embargo, el IMSS fue categórico: esta cuenta no forma parte de sus canales institucionales, ni tiene ningún tipo de vínculo con el organismo.

La institución señaló que este tipo de perfiles puede inducir a error entre los millones de derechohabientes que buscan información sobre sus derechos, trámites, citas médicas o pensiones. La suplantación de identidad institucional es una práctica que, en el peor de los casos, puede derivar en el robo de datos personales o en la difusión de información falsa con consecuencias reales para los usuarios.

El contexto: el IMSS y la escalada de desinformación en 2026

Esta no es la primera vez que el IMSS tiene que salir a desmentir canales o mensajes no oficiales; durante los primeros meses de 2026, la entidad estatal ha emitido múltiples alertas ante la circulación de mensajes falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería que, entre otras cosas, amenazaban con suspender pensiones si los usuarios no actualizaban sus datos de manera urgente. Todos esos mensajes eran fraudes.

Las estafas digitales vinculadas al nombre del IMSS han apuntado especialmente a personas jubiladas y pensionadas, un segmento de la población particularmente vulnerable a las técnicas de ingeniería social . Los delincuentes emplean logos institucionales, lenguaje técnico y mensajes de urgencia para generar pánico y obtener información sensible.

Ante este escenario, el Instituto ha reforzado su comunicación oficial y trabaja en coordinación con la Guardia Nacional en materia de ciberseguridad para rastrear el origen de estas campañas.

Cómo identificar los canales oficiales del IMSS y no caer en trampas

El IMSS recomienda a todos sus usuarios consultar información exclusivamente a través de sus canales verificados. El único portal oficial es imss.gob.mx, y solo las cuentas institucionales con sello de verificación en redes sociales son fuentes confiables para conocer avisos, trámites o cambios en los servicios.

Hay tres señales claras de alerta que nunca deben ignorarse. Primero, si una cuenta pide datos personales, contraseñas o transferencias bancarias por WhatsApp o mensajería privada, es una estafa. En segundo lugar, si el mensaje genera urgencia como “actualiza tus datos o perderás tu pensión”, se trata de una técnica de manipulación. Por último, si el perfil no tiene verificación oficial ni aparece enlazado desde imss.gob.mx, no es una fuente confiable.

Ante cualquier duda, el Instituto pone a disposición el número 800 623 2323 para orientación gratuita. Y la regla más importante: no reenviar ni compartir contenido de cuentas no institucionales, ya que hacerlo amplifica la desinformación y puede poner en riesgo a otros usuarios.