Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron una iniciativa que propone conceder a las personas servidoras públicas un día de permiso anual con goce de sueldo para que puedan realizarse estudios médicos preventivos.

La propuesta, presentada por el diputado Ernesto Santillán Ramírez, busca comprender a más de 400,000 trabajadores del sector público en México.

Los servidores públicos tendrán un día de permiso anual para estudios médicos preventivos: así funcionará. Fuente: Shutterstock

Quiénes podrán tener un día de permiso anual con goce de sueldo

El dictamen recientemente aprobado en el Estado de México plantea un cambio relevante en materia de derechos laborales para el sector público, estableciendo que todas las personas servidoras públicas podrán acceder a un día de permiso anual con goce de sueldo, sin importar su edad, con el fin de realizarse estudios médicos preventivos.

La propuesta legislativa busca fortalecer la cultura de la prevención en salud dentro de la administración pública, reconociendo la importancia de la detección temprana de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles.

En este sentido, el beneficio no se limitaría a grupos específicos, sino que abarcaría de manera universal a trabajadoras y trabajadores del servicio público estatal y municipal.

De acuerdo con lo aprobado, la reforma implicaría modificaciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el objetivo de incorporar de manera explícita la obligación de las instituciones públicas de otorgar, por lo menos una vez por año, un día libre con goce de sueldo destinado exclusivamente a la realización de estudios médicos preventivos.

La iniciativa que busca prevenir enfermedades entre los servidores públicos: cómo aplicará. Fuente: Shutterstock

Qué requisitos se deberán cumplir para obtener el día de permiso anual

Para acceder a este día de permiso anual con goce de sueldo, las personas servidoras públicas deberán acreditar debidamente la necesidad de su ausencia mediante documentación oficial.

Entre los comprobantes válidos se contemplan certificados médicos, constancias de citas o estudios emitidos por instituciones públicas de salud, así como cualquier otro documento que respalde la realización de estudios preventivos o revisiones médicas programadas.

La medida establece, además, que cada dependencia tendrá la facultad de organizar sus propios calendarios internos para la autorización de estos permisos, con el objetivo de no afectar la operatividad de las áreas de trabajo.