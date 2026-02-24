María Julissa se convirtió en tendencia mundial en redes sociales luego de que su nombre comenzara a circular en publicaciones que la vinculaban con el operativo en el que murió el narcotraficante conocido como “El Mencho”. El caso generó un fuerte debate digital, especialmente por la velocidad con la que se difundieron los señalamientos. En cuestión de horas, usuarios compartieron teorías y capturas que la señalaban como presunta colaboradora en la ubicación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado ningún vínculo entre la creadora de contenido y el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes. La polémica volvió a poner en el centro la discusión sobre desinformación y viralización de rumores en plataformas digitales. María Julissa es una influencer y modelo mexicana conocida por su actividad en redes sociales y por la creación de contenido en plataformas como OnlyFans. Con una comunidad numerosa de seguidores, construyó su perfil digital compartiendo aspectos de su vida personal y profesional. Su nombre se volvió tendencia tras el operativo militar en el que murió “El Mencho”. Usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre una supuesta cercanía con el capo, lo que desató una ola de comentarios y publicaciones que rápidamente se viralizaron. Las versiones que circulan en redes aseguran que la influencer habría facilitado información que permitió ubicar a El Mencho. No obstante, hasta ahora no existe ningún comunicado oficial que confirme esa versión ni que la vincule formalmente con la investigación. Las autoridades mexicanas no han señalado públicamente a ninguna figura del entretenimiento como parte del operativo. Por ello, los señalamientos contra María Julissa permanecen en el terreno de la especulación digital y no en el ámbito judicial. Tras la difusión de las acusaciones, María Julissa utilizó sus redes sociales para rechazar cualquier relación con actividades delictivas o con el operativo militar. La influencer aseguró que no tiene vínculo alguno con el narcotraficante ni con los hechos ocurridos. Además, pidió que se detenga la propagación de información no verificada que pueda afectar su seguridad y reputación. El caso refleja cómo figuras públicas pueden quedar expuestas a señalamientos masivos sin que exista confirmación oficial de los hechos.