El Gobierno de Cuba recordó una medida migratoria que podría afectar a miles de ciudadanos, incluso a aquellos que cuentan con pasaporte vigente.

Según lo informado oficialmente, habrá restricciones para entrar o salir del país si no se cumple un requisito obligatorio establecido por las autoridades.

El requisito obligatorio que puede bloquear tu viaje aunque tengas pasaporte vigente

La disposición establece que no bastará con tener el pasaporte en regla para poder salir o ingresar al país. Las autoridades podrán impedir el movimiento migratorio si el ciudadano no cumple con un requisito obligatorio que será verificado en los controles correspondientes.

Este tipo de medidas apunta a reforzar el cumplimiento de obligaciones legales, administrativas o estatales previamente establecidas, lo que significa que cualquier incumplimiento —aunque sea parcial— podría derivar en restricciones migratorias inmediatas.

Cuba endurece los controles migratorios: podrán impedir viajes incluso con pasaporte vigente Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes podrían quedar incluidos en las restricciones de entrada y salida

En el caso de Cuba, las restricciones migratorias no funcionan como una prohibición general para toda la población, sino que se aplican en supuestos específicos previstos por la legislación vigente y por disposiciones administrativas del Estado de Cuba.

Entre los casos más habituales en los que una persona puede ver limitado su derecho a salir o ingresar al país se encuentran los procesos penales en curso, cuando un ciudadano está siendo investigado o tiene una causa judicial abierta.

También pueden existir impedimentos vinculados a obligaciones militares pendientes, especialmente en el caso de personas en edad de cumplimiento del servicio correspondiente.

Otro factor frecuente es la existencia de deudas o responsabilidades económicas con el Estado de Cuba, así como situaciones vinculadas a la seguridad nacional o a decisiones de carácter administrativo. En estos escenarios, las autoridades pueden dictar restricciones temporales de viaje hasta que se regularice la situación.

Asimismo, en el caso de menores de edad, el sistema migratorio exige autorizaciones parentales específicas para poder viajar, lo que también puede derivar en limitaciones si no se cumplen los requisitos legales.