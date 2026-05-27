La Secretaría de Educación Pública suspenderá las clases del viernes 29 de mayo para alumnos de educación básica debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México no tendrán clases el próximo viernes 29 de mayo, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

La suspensión se debe a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada obligatoria para docentes y directivos que se lleva a cabo el último viernes de cada mes. Debido a ello, l os alumnos no asisten a las aulas y se genera uno de los últimos fines de semana largos antes de las vacaciones de verano.

¿Por qué no habrá clases el 29 de mayo y qué es el Consejo Técnico Escolar?

Según el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, el viernes 29 de mayo habrá suspensión de actividades para estudiantes de educación básica en todo el país, tanto de escuelas públicas como privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

El motivo es la celebración del Consejo Técnico Escolar (CTE), una actividad institucional obligatoria en la que participan maestros, directores y personal educativo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá las clases del viernes 29 de mayo para alumnos de educación básica debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Durante estas reuniones, el personal docente analiza el desempeño académico de los estudiantes, revisa estrategias pedagógicas y aborda distintos desafíos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por esta razón, las escuelas permanecen cerradas para los alumnos durante esa jornada.

Esta medida se aplica el último viernes de cada mes a lo largo del ciclo escolar, por lo que no representa un cambio extraordinario en el calendario. Sin embargo, para muchas familias significa una oportunidad de aprovechar un puente de tres días.

El último puente antes del verano: ¿cuántos días de descanso quedan en el ciclo escolar?

Con este fin de semana largo de mayo, muchas familias mexicanas aprovecharán uno de los últimos descansos antes del inicio de las vacaciones de verano. Aun así, los días sin clases que restan en el calendario escolar ya son muy pocos.

Después de esta fecha, únicamente quedará otra suspensión oficial dentro del ciclo escolar 2025-2026: el viernes 26 de junio, día en que se llevará a cabo la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.