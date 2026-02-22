La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) emitió una serie de recomendaciones a sus agremiados ante los reportes de bloqueos carreteros, que tienen lugar después del abatimiento de Nemecio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ocurrió durante la madrugada. La Confederación activó coordinación con autoridades de seguridad y Cámaras de comercio locales para proteger a la población y dar certidumbre al comercio y al turismo. Reportes preliminares apuntan a bloqueos en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Oaxaca y algunas zonas del Bajío, por lo que el organismo pidió priorizar la seguridad y atender únicamente información oficial. La Confederación activó un esquema de monitoreo y coordinación territorial con las Cámaras de comercio y autoridades de seguridad para emitir recomendaciones preventivas. Además, el organismo mantiene comunicación permanente con las Cámaras de comercio locales y autoridades estatales para dar seguimiento puntual a la situación. En las zonas afectadas se cuenta con la presencia de más de 80 Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, que mantienen comunicación activa y permanente para el intercambio de información y la atención oportuna a empresas y negocios familiares. La coordinación se realiza con las Secretarías de Seguridad Pública estatales y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, encabezada por el secretario Omar García Harfuch, con el objetivo de facilitar información verificada al sector empresarial y a la ciudadanía, evitando la difusión de versiones no confirmadas. Entre las recomendaciones a la población general, el organismo pidió evitar acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados, permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales, así como atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales y reportar emergencias al 911. En zonas turísticas, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso. Mientras tanto, al sector empresarial solicitó verificar el estatus de carreteras y rutas logísticas antes de realizar traslados, activar protocolos internos de continuidad operativa y ajustes preventivos, a lo que se suma mantener la comunicación con su Cámara local para canalizar incidencias y recibir información verificada. “Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la continuidad ordenada de la actividad económica. Actuamos con responsabilidad institucional y en coordinación permanente con autoridades y Cámaras de comercio en territorio. Hacemos un llamado a la prudencia y a atender exclusivamente información oficial”, señaló Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur. La Confederación informó, además, que la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF G32) se mantiene en seguimiento territorial con las Cámaras de comercio de la región para acompañar a empresas y negocios familiares, reforzar los canales de comunicación y contribuir a la difusión de información oficial que permita la toma de decisiones con responsabilidad.