La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que las familias que extraviaron el folio de registro de la Beca Rita Cetina podrán recuperarlo mediante dos opciones oficiales y sencillas, sin necesidad de realizar trámites presenciales adicionales.

De acuerdo con el comunicado oficial, el folio de la Beca Rita Cetina puede recuperarse revisando “el correo electrónico proporcionado durante el registro” o ingresando a la cuenta de “Llave MX” utilizada para realizar la solicitud de la beca.

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Las autoridades también aclararon que “no es obligatorio consultar el folio en el buscador ni es un requisito para recoger la tarjeta”. La entrega del plástico comenzó el 18 de mayo y continuará hasta el 31 de julio de 2026.

Estas son las dos formas oficiales para recuperar el folio de la beca

La primera opción consiste en buscar el correo electrónico enviado al finalizar el registro. Según la información oficial, ahí se encuentra “la información correspondiente, incluido el folio asignado”, por lo que se recomienda revisar la bandeja principal y el correo no deseado.

La segunda alternativa es entrar a la cuenta de Llave MX con la que se realizó el trámite. Dentro del apartado “Trámites”, las familias podrán consultar la solicitud registrada y recuperar el número de folio relacionado con la Beca Rita Cetina.

Cómo recuperar el folio?

Los únicos documentos que pueden pedir para entregar la tarjeta

Las autoridades señalaron que el folio no será solicitado para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar. Únicamente deberán presentarse documentos básicos del tutor y del estudiante registrado.

Identificación oficial en original y copia de madre, padre o tutor

Copia del acta de nacimiento del tutor

Copia de la CURP del tutor

Copia del comprobante de domicilio con antigüedad menor a seis meses

Copia del acta de nacimiento del estudiante

Copia de la CURP de la alumna o alumno

Con esta tarjeta, las familias recibirán el apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante para útiles y uniformes escolares. El depósito correspondiente será realizado durante agosto de 2026, según informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.