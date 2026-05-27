Felicidad en el Vaticano | El Papa León XIV revive una tradición de más de 500 años que Francisco había suspendido (foto: archivo).

El presidente argentino Javier Milei consideró este martes “altamente probable” una visita del papa León XIV a Argentina a finales de 2026, como parte de una gira latinoamericana.

“La gestión del canciller (Pablo) Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre, aquí, en la Argentina”, dijo Milei durante una entrevista con Radio Mitre.

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Papa León XIV puede marcar historia con su esperada vuelta a América Latina. Fuente: Dicasterio para la Comunicación del Vaticano Dicasterio para la Comunicación del Vaticano / Simone Risoluti

Si bien el viaje debe ser confirmado por la Santa Sede, por lo tanto no es oficial, el pontífice ya hizo referencia a una posible gira latinoamericana el pasado 19 de mayo ante un grupo de periodistas en su residencia en Castel Gandolfo, donde mencionó como probables destinos México, Uruguay y Perú.

Precisamente en la localidad peruana de Chiclayo, el papa León XIV, de origen estadounidense, vivió y ejerció como obispo.

Las expectativas sobre una posible visita a Argentina se acrecentaron el pasado viernes, cuando el canciller Pablo Quirno escribió en su cuenta de la red social X: “Vine a reunirme con el presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino ”.

“Solo resta definir la fecha. ¡Qué linda primavera!”, agregó Quirno en alusión a la estación del año austral en la que supuestamente viajará el papa.

La publicación del canciller Pablo Quirno sobre su encuentro con el presidente Javier Milei. Captura X

Argentina organiza la visita del Papa desde febrero

La gestión diplomática para la visita a Argentina se remonta a febrero pasado, cuando el ministro de Exteriores viajó a Roma y entregó a León XIV una carta firmada por Milei, en la que el presidente le solicitaba visitar el país.

“Reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, escribió Quirno tras esa cita.

Este martes, el presidente argentino expresó que la visita es “altamente probable, salvo alguna desgracia” tras días de rumores y comentarios en los medios sobre la eventual llegada del papa a Argentina.

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Por su lado, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también afirmó que “ hay muchas posibilidades de que el papa León venga . Creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que esperar la confirmación de la Santa Sede, pero las posibilidades son muy ciertas”.

Una visita que cerraría un ciclo de casi 40 años

El Papa Francisco nunca tuvo la oportunidad de regresar a Argentina en una visita oficial.

Desde aquella gira de Juan Pablo II en abril de 1987 en el marco de un viaje apostólico que incluyó también Chile y Uruguay no ha habido otro papa en territorio argentino.

Una visita de León XIV rompería una ausencia de casi cuatro décadas y llegaría en un contexto particular al tratarse del primer papado que sucede al de un argentino.

En seis días, del 6 al 12 de abril, recorrió diez provincias y pronunció 26 discursos. Fue su segunda y última visita al país; entre los miembros de la delegación que lo acompañó en Viedma había un cura jesuita llamado Jorge Mario Bergoglio.

Ese mismo Bergoglio se convertiría décadas después en el Papa Francisco: el primer pontífice latinoamericano. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de una visita oficial a su país.

Por lo que la llegada del santo pontífice a la región cerraría 40 años de historia. El recorrido une a Bergoglio con la delegación de Juan Pablo II, y que culminó en el papado de Francisco, le da a ese eventual regreso pontificio una dimensión que va más allá del protocolo religioso.

Con información de EFE