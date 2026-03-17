La ola de violencia que se desató después de que el Gobierno Federal capturó a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, particularmente en la zona del Bajío y el Occidente, causó una dura contracción en el consumo, que durante febrero se cayó 3.5% mensual. El Indicador de Consumo Big Data (ICBD) BBVA Research señala que la venta de bienes tuvo una contracción de 9.7% mensual, la mayor desde el inicio del confinamiento en abril de 2020. En el apartado de los servicios la caída fue menor, pues se limitó a 1.3% mensual. El ICBD reporta una variación interanual promedio de -0.9% durante el primer bimestre, 8.3 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada el mismo periodo de 2025, detalló el banco. “Estimamos que el gasto privado durante febrero se vio afectado por disrupciones a la actividad económica derivadas de los episodios de violencia y bloqueos registrados en el país durante el mes, particularmente en la región Bajío-Occidente”, mencionó. El fin de semana que se informó de la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se desató una ola de violencia en al menos 20 estados del país; sin embargo, las principales acciones se concentraron en la zona del Occidente del país y el Bajío. Ante ello, bancos y centros comerciales decidieron suspender sus actividades el lunes siguiente, hasta que se normalizara la situación, particularmente en entidades como Jalisco, Michoacán, Nayarit y Guanajuato. En este sentido, BBVA Research confía en que exista una gradual regularización del gasto privado en marzo, ante la recuperación del consumo tras las disrupciones y cortes a la actividad del segundo mes del año. De acuerdo con el estudio de BBVA, el segmento de los hoteles fue el más afectado con una caída de 8.1% mensual, mientras que el consumo en restaurantes se contrajo 2.5%. En términos de crecimiento interanual (AaA), el primero de estos segmentos reportó una disminución de -8.3%, mientras que el segundo registró una reducción de -4.7%. El gasto en entretenimiento, por su parte, reportó una contracción de -7.8% mensual, la cuarta caída consecutiva desde noviembre, señalando la debilidad prolongada del sector. En lo que respecta al gasto en bienes, el consumo en alimentos creció 0.7% mensual, mientras que el consumo de bienes para el cuidado de la salud creció 0.8% mensual. En términos interanuales (AaA), el consumo de alimentos creció 7.2%, mientras que el gasto en bienes para el cuidado de la salud creció 4.8% durante el mismo periodo.