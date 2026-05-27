En virtud de la resolución del Amparo Directo en Revisión 2265/2023, la Suprema Corte determinó en el Pleno del 4 de marzo que la referida medida resulta excesiva para los arrendadores.

El fallo resalta que la normativa “impone una carga desproporcionada e injustificada al arrendador y afecta su derecho de propiedad privada”, de acuerdo con el comunicado oficial.

En un relevante pronunciamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, invalidó una normativa en Veracruz que obligaba a los propietarios a ofrecer una alternativa de vivienda a sus inquilinos al solicitar la desocupación del inmueble.

Este cambio en el régimen de arrendamiento se considera un avance significativo.

Revés judicial para los inquilinos: la Suprema Corte invalidó la ley que exigía a propietarios reubicarlos y ahora corren el riesgo de acabar en la calle (foto: archivo).

La Suprema Corte invalida una obligación clave para propietarios en Veracruz

El Pleno de la SCJN argumentó que tal obligación sobrepasaba los límites del derecho constitucional a una vivienda digna y trasladaba cargas del Estado a particulares, lo que impacta negativamente en el derecho de propiedad.

La Suprema Corte determinó que la última parte del artículo 16 de la Ley de Inquilinato del Estado de Veracruz es inconstitucional, al exigir a los propietarios que proporcionen otra vivienda al inquilino desalojado.

Revés jurídico para los inquilinos: la Suprema Corte anuló la ley que requería a propietarios realojarlos y ahora afrontan el riesgo de terminar en la calle (foto: archivo).

La Suprema Corte precisa los límites del derecho a la vivienda en contratos de arrendamiento

El tribunal ha reconocido que el derecho a la vivienda abarca la seguridad jurídica de la tenencia para quienes arrendan un inmueble destinado a residencia.

No obstante, el tribunal puntualizó que tal protección no puede imponer a los propietarios la obligación de garantizar vivienda alternativa, ya que es responsabilidad del Estado proporcionar dicha garantía a través de políticas públicas, programas de vivienda y marcos legales pertinentes.

Efectos del fallo para propietarios e inquilinos en Veracruz

En un contexto semejante, el Estado continúa siendo responsable de la implementación de políticas de vivienda.

El arrendatario deberá abandonar el inmueble conforme a lo estipulado en el procedimiento judicial adecuado o, alternativamente, buscar alternativas de residencia por su propia cuenta.

En localidades tales como Xalapa o Veracruz, el propietario tendrá la facultad de solicitar la finalización del concurso y la evacuación del inmueble sin la obligación legal de proporcionar una nueva residencia al arrendatario.