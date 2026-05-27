La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó recientemente los avances de la ampliación de la carretera federal 186 Macuspana–Escárcega durante su segundo día de gira en Tabasco. La revisión se realizó a la altura del kilómetro 53+600, junto al gobernador Javier May Rodríguez.

La obra forma parte de los proyectos prioritarios de infraestructura del sureste mexicano y busca fortalecer la conectividad entre Tabasco, Campeche y Chiapas.

Adiós a las mordidas de los funcionarios públicos. EFE

Obras en la vía pública con inversión millonaria

Durante la visita de la mandataria, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que el proyecto contempla:

La ampliación de 250 kilómetros a cuatro carriles

Una inversión superior a 21,000 millones de pesos

La construcción de los puentes Pozo Azul y Agua Blanca en Tabasco

Nuevos entronques, retornos y paraderos para reforzar la seguridad vial

Sheinbaum informó que el tiempo estimado para concluir la obra se redujo de seis a tres años gracias a un nuevo esquema financiero coordinado con la Secretaría de Hacienda.

La meta es inaugurar el proyecto entre 2027 y 2028.

Avances y generación de empleos en México

Las autoridades señalaron que la ampliación beneficiará a más de 760,000 personas y permitirá generar alrededor de 34,000 empleos directos e indirectos.

La construcción avanzará por etapas:

En 2026 se prevé concluir 14 kilómetros adicionales

En 2027 se agregarán 27 kilómetros

Para 2028 se completarán otros 50 kilómetros

Cabe recordar que el primer tramo terminado de la ampliación ya estaba listo desde febrero de 2026 y únicamente esperaba su inauguración oficial.

Impacto regional y movilidad

El gobernador Javier May destacó que la nueva infraestructura Macuspana-Escárcega mejorará la conexión con la Península de Yucatán y facilitará el traslado de mercancías y productos tabasqueños hacia otras regiones del sureste.

Además, subrayó que la carretera no había recibido obras de esta magnitud en más de dos décadas, por lo que el proyecto representa una transformación importante para la movilidad y el desarrollo económico regional.

Por su parte, el titular de la SICT aseguró que la modernización de la vía permitirá reducir tiempos de traslado, incrementar la seguridad en carretera e impulsar actividades comerciales, turísticas y de transporte en el sureste del país.