El clima para este domingo y lunes estará marcado por lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México, debido a la combinación de un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y humedad proveniente del océano Pacífico.

Según el pronóstico meteorológico, las lluvias más intensas se concentrarán en estados del centro del país como Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México. En la capital también se esperan chubascos y actividad eléctrica durante ambos días.

Pronóstico de lluvias del SMN Shutterstock

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, problemas de visibilidad y afectaciones en zonas vulnerables, por lo que recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Pronóstico para este domingo en CDMX y Edomex

La mañana de este domingo comenzará con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado en gran parte del Valle de México. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias con chubascos de entre 5 y 25 milímetros tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, principalmente en alcaldías capitalinas y municipios del centro y oriente mexiquense.

Para la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de entre 26 y 28 grados Celsius, mientras que la mínima rondará entre 13 y 15 grados.

También se pronostican vientos del norte y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

El lunes continuarán las lluvias en el Valle de México

La inestabilidad atmosférica persistirá el lunes 25 de mayo, manteniendo el potencial de lluvias en la región.

Durante la mañana se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco, aunque por la tarde volverán a intensificarse las lluvias.

El Estado de México registrará precipitaciones fuertes de entre 25 y 50 milímetros, especialmente en zonas montañosas y municipios del centro de la entidad.

En la Ciudad de México se esperan lluvias y chubascos de entre 5 y 25 milímetros, nuevamente con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima en la capital será de entre 25 y 27 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre 12 y 14 grados.

El viento continuará soplando del norte con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante las lluvias

El SMN prevé que las lluvias continúen hasta el próximo miércoles inclusive , por lo que la Protección Civil recomendó evitar tirar basura en calles y coladeras para disminuir el riesgo de inundaciones. Asimismo, pidió extremar precauciones al conducir debido al pavimento mojado y mantenerse alejados de árboles, anuncios y estructuras que pudieran caer por el viento.

Durante tormentas eléctricas, las autoridades aconsejan no resguardarse bajo árboles y desconectar aparatos electrónicos para evitar daños.

Las dependencias de Protección Civil mantienen monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y exhortaron a la población a seguir los reportes oficiales durante las próximas horas.