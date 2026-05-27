Notable protección de la Suprema Corte instruye al Gobierno la provisión de agua potable de inmediato a estas personas (foto: archivo).

El suministro de agua potable en Nezahualcóyotl está a cargo del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), que opera una red de pozos municipales para abastecer a las distintas zonas del municipio.

Confirman cortes de agua por 60 días: puede extenderse hasta agosto

Según el propio organismo, varios de esos pozos acumulan un deterioro considerable producto de años de operación continua , lo que los vuelve vulnerables ante cualquier evento que agrave su estado.

Un sismo registrado el 4 de mayo provocó afectaciones técnicas y estructurales en el Pozo Municipal “Rey Neza”, uno de los principales puntos de abastecimiento del municipio.

El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) confirmó que las reparaciones podrían extenderse aproximadamente 60 días, con posibilidad de prolongarse hasta julio o agosto de 2026 según las condiciones que encuentren los trabajadores durante las maniobras.

El ODAPAS confirmó que las reparaciones podrían extenderse aproximadamente 60 días.

Una infraestructura que ya venía debilitada

Las colonias con mayores interrupciones y baja presión serán:

Unidad Habitacional Rey Neza

Colonia Aurora

Primera Sección de la Colonia Benito Juárez

Segunda Sección de la Colonia Benito Juárez.

El director del ODAPAS, Ricardo Ordiano, señaló que el sismo agravó una situación preexistente: nueve pozos del municipio presentan desgaste significativo por años de operación continua, y dos de ellos ya colapsaron antes de este incidente.

El movimiento telúrico dañó componentes electromecánicos del pozo y profundizó los problemas estructurales acumulados, reduciendo la capacidad general de extracción y distribución de agua potable en distintas zonas de Nezahualcóyotl.

Repartirán pipas gratuitas para reforzar el suministro

El gobierno municipal activó un operativo de emergencia con 28 pipas gratuitas para las familias más afectadas.

Los vecinos pueden solicitar el servicio a través de la aplicación Transforma Neza o llamando a las líneas de atención del ODAPAS.

En paralelo, el organismo realiza reparaciones hidráulicas, rehabilitación de infraestructura y perforaciones para nuevas fuentes de abastecimiento.

Vecinos protagonizaron protestas por falta de servicio de agua potable

La crisis ya generó protestas y bloqueos en el municipio. Ante ello, el ODAPAS pidió a la población usar el agua con responsabilidad, seguir solo canales oficiales de información y denunciar cobros irregulares por parte de pipas particulares que intenten aprovecharse de la escasez.