La iniciativa impulsada por Clara Brugada otorgará apoyo económico bimestral y busca reconocer el trabajo de quienes brindan atención y acompañamiento a familiares en situación de dependencia.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció oficialmente el comienzo de un nuevo programa social enfocado en personas cuidadoras. El apoyo económico estará dirigido principalmente a quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad o familiares con enfermedades que requieren asistencia permanente.

La medida forma parte del Sistema Público de Cuidados impulsado por la administración capitalina y busca brindar respaldo económico a un sector que históricamente ha realizado estas tareas sin remuneración. Las autoridades capitalinas también confirmaron que el registro comenzará en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Clara Brugada confirmó un nuevo apoyo económico: quiénes podrán registrarse y cuánto cobrarán

El programa está dirigido a personas cuidadoras no remuneradas que residan en la Ciudad de México y que tengan bajo su responsabilidad el cuidado de familiares o personas en situación de dependencia. Según explicó el Gobierno capitalino, la prioridad será para mujeres de entre 50 y 59 años.

La iniciativa impulsada por Clara Brugada otorgará apoyo económico bimestral y busca reconocer el trabajo de quienes brindan atención y acompañamiento a familiares en situación de dependencia. Gobierno de la CDMX

Las autoridades señalaron que muchas de estas personas abandonan empleos o reducen sus ingresos para poder dedicar tiempo completo al cuidado de familiares. Por ello, el objetivo del programa es generar un apoyo directo que permita aliviar parte de la carga económica cotidiana.

Para poder acceder al beneficio, los solicitantes deberán acreditar su residencia en la capital y demostrar que realizan labores permanentes de cuidado. El registro se realizará de manera presencial en módulos habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Cuánto dinero entregará el nuevo programa para personas cuidadoras

De acuerdo con la información oficial del Gobierno capitalino, las personas beneficiarias recibirán un apoyo económico de 2,000 pesos bimestrales, entregados de manera directa a quienes cumplan con los requisitos del programa.

Las autoridades explicaron que esta ayuda busca reconocer el trabajo de cuidados que realizan miles de personas en la Ciudad de México, una tarea que en la mayoría de los casos recae en mujeres que dedican gran parte de su tiempo al acompañamiento y atención de familiares dependientes.

El programa arrancará en una primera etapa en distintas alcaldías y posteriormente se ampliará de forma gradual. La meta del Gobierno capitalino es fortalecer el Sistema Público de Cuidados y reducir desigualdades económicas y sociales.

Cuando inicia el registro y en que constará será el proceso de inscripción

El registro para acceder al apoyo económico comenzó oficialmente esta semana en módulos instalados en diferentes puntos de la Ciudad de México. Las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales para conocer ubicaciones y fechas disponibles en cada alcaldía.

Las personas interesadas deberán presentar documentación básica como identificación oficial, comprobante de domicilio y documentos que acrediten la labor de cuidado. El Gobierno capitalino adelantó que el proceso será gratuito y presencial.