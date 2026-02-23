En el operativo que las autoridades de seguridad de México realizaron en contra del liderazgo del grupo delincuencial Cartel Jalisco Nueva Generación no hubo una participación activa de fuerzas o agencias de Estados Unidos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar un informe de lo ocurrido el día previo en el occidente del país. La presidenta, así como el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijeron durante la conferencia matutina de este lunes (febrero 23), que la operación en la que se capturó y luego murió Nemesio Oseguera Martíne, alias “El Mencho’, fue planeada y ejecutada por autoridades mexicanas. “No participaron fuerzas de Estados Unidos”, dijo Sheinbaum quien enfatizó que la operación fue planeada y ejecutada totalmente por fuerzas federales, bajo responsabilidad de la Sedena. Aunque reconoció que hubo intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos, la acción fue llevada a cabo totalmente por el Gobierno mexicano. El líder del CJNG fue abatido durante un operativo coordinado por la Sedena en zonas serranas aledañas a Tapalpa, Jalisco, donde lo ubicaron durante una visita a una persona con quien sostenía una relación sentimental. En el operativo también murió un mando de la organización identificado como “El Tuli”, de acuerdo con la información oficial. Revilla Trejo reiterío que a “El Mencho” se le ubicó con personal de inteligencia militar mexicana, pero que “había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quienes reconocemos su trabajo.” García Harfuch señaló también que 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en Jalisco en seis ataques separados tras el operativo. Durante la conferencia matutina, Revilla Trejo dijo que las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo del fallecido líder del CJNG y García Harfuch informó que los restos del líder del CJNG fueron trasladados a la Ciudad de México y detalló que el procedimiento posterior es el habitual y que se entregarán a los familiares que los reclamen, conforme a los protocolos establecidos. “Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”, dijo el funcionario al ser cuestionado sobre el destino del cuerpo. En su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que tras el abatimiento se registraron 85 bloqueos carreteros en nueve entidades: Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas. “La mayoría de los bloqueos fueron retirados el día de ayer y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos; las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo”, aseguró. Los bloqueos fueron atribuidos al grupo criminal como reacción al operativo en el que fue abatido su líder. Trevilla Trejo, ofreció el pésame a las familias de los militares que murieron en el operativo y reconoció la labor del personal castrense. “Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También damos un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión, ¿y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias”, expresó. El funcionario mostró dificultad para contener el llanto al concluir su mensaje, en una escena que marcó la jornada posterior a la caída de uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal. La presidenta señaló que “amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda actividad”. “Todas las carreteras están libres, sin problemas, se puede circular. Se suspendieron algunos vuelos por parte de algunas aerolíneas, principalmente a Puerto Vallarta”. “Vamos a estar informando a lo largo del día de hoy. Esperamos que el día de mañana pueda volver a la normalidad”, señaló la presidenta.