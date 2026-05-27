La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que el próximo viernes 26 de junio de 2026 no habrá clases en ningún plantel de educación básica del país.

La fecha corresponde a la última sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2025-2026, lo que generará un puente de tres días para alumnos y maestros de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El viernes 26 de junio no habrá clases en escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP por la realización del Consejo Técnico Escolar. Fuente: FreePik

¿Por qué no habrá clases el 26 de junio?

La suspensión está vinculada a la realización del Consejo Técnico Escolar, espacio de trabajo colegiado en el que directivos, docentes y personal académico analizan avances pedagógicos, resultados educativos y asuntos administrativos propios de cada escuela.

Estas sesiones están previstas de forma periódica en el calendario oficial que la SEP publica al inicio de cada ciclo escolar y tienen como propósito fortalecer la planeación y organización de los centros educativos de nivel básico.

¿Cuántos días de descanso tendrán los estudiantes?

Al caer en viernes, la suspensión se empalma con el sábado 28 y el domingo 29 de junio, lo que representa un fin de semana largo de tres días para millones de alumnos en todo el territorio nacional.

Cabe señalar que la fecha no figura como día festivo en la Ley Federal del Trabajo, por lo que oficinas, bancos, comercios y empresas privadas operarán con normalidad durante esa jornada.

El ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el próximo 15 de julio, fecha en la que iniciarán las vacaciones de verano para millones de estudiantes en México. Fuente: Gobierno de México SEP

¿Cuándo terminan las clases del ciclo escolar 2025-2026?

El 26 de junio será la última pausa oficial antes del cierre del año lectivo. De acuerdo con el calendario de la SEP, el registro de calificaciones del tercer trimestre está programado para el 3 de julio de 2026, mientras que el último día de clases para los niveles de preescolar, primaria y secundaria será el miércoles 15 de julio, fecha en que arrancará formalmente el periodo vacacional de verano para los más de 24 millones de estudiantes que integran el Sistema Educativo Nacional.