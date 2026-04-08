Un día en este verano, tres Tesla Cybertrucks patrullan las calles del centro de Guadalajara. Estos vehículos forman parte de una llamativa iniciativa de la Policía Estatal de Jalisco para proyectar una imagen de control en una ciudad que, además de ser sede del Mundial de Futbol de 2026, es sede de uno de los cárteles criminales más poderosos de México. Los acontecimientos recientes han socavado esos esfuerzos. En febrero, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) convirtió la capital del estado, con 4 millones de habitantes, en el epicentro de 48 horas de violentos disturbios después de que el ejército matara a su líder, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”. Mientras las imágenes de vehículos en llamas y de una ciudad en estado de sitio se difundían por todo el mundo, México se apresuró a disipar las dudas sobre su capacidad para albergar la Copa del Mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un plan para desplegar 99,000 efectivos de las fuerzas de seguridad federales y privadas en las ciudades sede de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, así como en otras zonas. “Es seguro venir a México”, afirmó Sheinbaum el mes pasado, destacando “el gran trabajo realizado” en coordinación con los demás anfitriones de la Copa del Mundo, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, según una docena de funcionarios locales y estatales y expertos en seguridad, los intereses del cártel podrían resultar tan importantes para la seguridad como los esfuerzos del Gobierno. El CJNG tiene mucho que ganar con el impulso económico regional que supondría el éxito de un torneo en Guadalajara —ciudad similar a su oficina central— y mucho que perder si atrae la atención de las autoridades. “La ciudad es segura porque esos tipos invierten todo su dinero aquí y esperan ganar aún más”, afirmó un funcionario estatal que no estaba autorizado a hablar oficialmente. “No quieren una guerra aquí”. Las enormes ganancias obtenidas en otros lugares gracias al narcotráfico y otras actividades se blanquean en Guadalajara, según los expertos, lo que contribuye a impulsar un auge inmobiliario. Ha surgido una avalancha de rascacielos nuevos y relucientes, algunos de los cuales permanecen vacíos. La frondosa ciudad también cuenta con lujosos centros comerciales al aire libre y una animada vida nocturna. Las autoridades y los expertos no tienen cómo descartar actos de violencia esporádicos en Jalisco durante la Copa del Mundo. Pero pocos creen que el cártel atacaría deliberadamente a los turistas, o a un evento de tal envergadura que está bajo la lupa de las autoridades federales mexicanas y de Estados Unidos —coanfitrión del evento—, país que ha amenazado con enviar tropas a México para combatir a los cárteles. “El crimen organizado mexicano ha aprendido lecciones de la historia, y una de las más importantes es que no hay que meterse con los gringos”, afirmó Ulises Vargas, académico de la Universidad de Guadalajara, señalando que los cárteles esperarían una respuesta “aplastante” por parte de EE.UU. ante “cualquier tipo de violencia sistemática” este verano. Arturo Fontes, un exagente del FBI que estuvo destinado en Guadalajara en dos ocasiones, se mostró de acuerdo. “No creo que los cárteles sean tan estúpidos. Creo que la situación será bastante segura durante el Mundial, y que volverán a las andadas después”. Guadalajara acoge habitualmente conferencias internacionales, incluida la segunda feria del libro más grande del mundo. Sin embargo, las calles están plagadas de carteles de algunas de las más de 15,000 personas desaparecidas en Jalisco —la cifra más alta entre los 32 estados de México—. En el último año se han encontrado fosas clandestinas con los restos de decenas de personas a menos de 20 km del estadio que acogerá cuatro partidos del Mundial. “La ciudad disfruta de lo que llamamos ‘una paz criminal’”, afirmó Carlos Mercado, exjefe de policía de Guadalajara que ahora trabaja en relaciones con las víctimas en el gobierno estatal, al describir el control territorial del cártel sobre amplias zonas de la ciudad, que, según él, fue “normalizado” por muchos funcionarios “ya sea por miedo o por complicidad”. El control del CJNG, que se ha reforzado en la última década, mantuvo relativamente a raya los delitos menores, como los atracos, añadió Mercado. “Si alguien se sale de la línea, lo eliminan para evitar llamar demasiado la atención”. La tasa de homicidios de Guadalajara es de unos 16 por cada 100,000 habitantes, elevada según los estándares internacionales, pero moderada para México. Los ataques coordinados tras la muerte de “El Mencho”, que provocaron el cierre de negocios y colegios durante dos días, fueron extremadamente inusuales. “Ya han tenido su protesta y ahora todo está bien”, dijo Alejandro, un conductor de Uber a tiempo completo que se negó a dar su apellido por motivos de seguridad. “Ellos controlan este lugar y no quieren problemas”. El sector turístico de Guadalajara espera que los visitantes se muestren igualmente optimistas. La ocupación hotelera en la capital del estado se había recuperado en gran medida de una caída inicial del 30% tras los ataques, según la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, hasta situarse un 10% por debajo de los niveles de principios de febrero. “Ningún turista se vio involucrado en esos sucesos”, añadió. “Ofrecemos condiciones de seguridad similares a las de cualquier otro destino turístico importante”. Las imágenes generadas por IA que se hicieron virales durante los disturbios de febrero, incluidas las de aviones en llamas, habían exagerado significativamente la magnitud de la violencia, añadió Fridman. José Juan González, propietario de un hotel en Guadalajara, dijo que algunos hoteleros se estaban preparando para aplicar un pequeño descuento a las tarifas que habían planeado para el Mundial con el fin de atraer clientes. “Teníamos grandes expectativas respecto a la Copa del Mundo, y la esperanza es que podamos recuperarlas”. Dos partidos de clasificación disputados en Guadalajara a finales de marzo se desarrollaron sin incidentes. El primero de los cuatro partidos del torneo tendrá lugar el 11 de junio entre Corea del Sur y la República Checa. Los 3 millones de turistas que se espera que visiten Guadalajara este verano tienen más probabilidades de ser clientes que víctimas del CJNG, según los analistas de seguridad. El cártel vende habitualmente cocaína y marihuana en bares de toda la ciudad, mientras que en las tiendas se pueden encontrar alcohol, tabaco y cigarrillos electrónicos de origen ilícito. El grupo también controla redes de prostitución y ha atacado directamente a extranjeros en estafas relacionadas con complejos turísticos de tiempo compartido. “Todas estas oportunidades se ampliarán durante el Mundial”, afirmó Fernando Jiménez Sánchez, investigador en materia de seguridad con sede en Guadalajara. “Van a ser unas semanas muy buenas para los negocios delictivos”. A pesar de las expectativas generalizadas de que el Mundial se desarrolle en condiciones de seguridad, la muerte de “El Mencho” ha aumentado el riesgo de violencia en Jalisco. Los analistas advierten de que los cambios en la jerarquía del CJNG podrían dar lugar a fragmentación y luchas internas, o a ataques de venganza contra las fuerzas de seguridad. La eliminación de un líder del cártel de Sinaloa en 2024 fue seguida, unos 40 días después, por el inicio de una guerra total entre facciones rivales. Se trata de un escenario preocupante para los residentes locales. Las camionetas cibernéticos de la policía y la presencia de seguridad concentrada en los lugares turísticos y los hoteles han servido de poco para que se sientan más seguros, afirmó Luis Xavier Andrade, miembro de la asociación de vecinos del barrio Colonia Americana de la ciudad. “La policía tiene una clara preferencia por proteger a los turistas”, señaló. “La gente vendrá a divertirse, lo que a veces incluye drogas... y el barrio tendrá que lidiar con la inestabilidad”.