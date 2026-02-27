La agencia Moody’s advirtió que el operativo en el que se abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), si bien representa un punto de inflexión en la estructura del grupo criminal, también introduce riesgos en el perfil crediticio soberano de México. Actualmente, la calificadora mantiene la nota Baa2, que implica un riesgo crediticio moderado, con perspectiva negativa. Aunque Moody’s no anticipa efectos macroeconómicos significativos en el corto plazo, sí alerta sobre los riesgos asociados a la seguridad, los cuales pueden debilitar a las instituciones y convertirse en una “restricción estructural” para el crecimiento económico. “La actividad económica ilegal también debilita las instituciones a través de la corrupción e incrementa el riesgo de que el financiamiento ilícito pueda influir en los candidatos a cargos judiciales tras la aprobación de la reforma judicial”, señaló la agencia. Moody’s prevé que episodios de represalia o disputas internas por la sucesión del liderazgo del CJNG podrían intensificarse en el corto plazo. Sin embargo, resaltan que históricamente estos enfrentamientos han sido breves y geográficamente delimitados. “Mientras la violencia se limite a áreas que no son críticas para la actividad macroeconómica —como la industria, la manufactura o el turismo— no anticipamos implicaciones crediticias significativas”, indicó. En el frente fiscal, la agencia advirtió una tensión adicional ligada al recorte al presupuesto de seguridad en el marco de la consolidación fiscal. Paradójicamente, la agencia dice que si bien un incremento en los niveles de violencia en el país podría tener efectos negativos a corto plazo, avances en materia de seguridad influirían positivamente en términos crediticios a largo plazo. Desde la óptica de Moody’s, el giro en la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum —más activa en cooperación con Estados Unidos— contrasta con el enfoque de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, sintetizado en la frase “abrazos, no balazos”. La agencia considera que será clave la gestión del gobierno ante una eventual intensificación de la violencia, especialmente de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como ante la celebración del Copa Mundial de la FIFA 2026. Por otro lado, Moody’s destacó que el elemento novedoso que observó fue la rápida difusión de imágenes y videos manipulados con inteligencia artificial tras el operativo. Aunque estos contenidos no alteraron el desempeño de los mercados financieros ni los servicios públicos, Moody’s los identifica como un “riesgo emergente”. “Puede incrementar la ansiedad social, complicar la gestión de crisis y poner a prueba la capacidad institucional de comunicación durante episodios de tensión vinculados a la seguridad”, explicó.