Viajar con menores de edad fuera de México exige completar el Formato SAM cuando se trata de un tercero.

Los padres, madres o tutores de mexicanos menores de edad cuyos hijos vayan a salir del país con un tercer adulto deben tramitar el Formato SAM o Formato de Salida de Menores, el cual deberá ser presentado ante las autoridades migratorias para poder tener un tránsito libre y sin inconvenientes.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Migración, INM, emitió una “alerta de fraude” en la que le advierte a todos los responsables de menores de edad, que el Formato SAM solo lo puede expedir el INM. “Cualquier documento descargado de otro sitio no tiene validez”, agrega el organismo.

El costo por pago de derechos del Formato SAM es de 294 pesos y se debe tramitar al Portal de Servicios del INM por la opción Formato de Salida de Menores y completar el formulario: “Formato de autorización de salida del territorio de los Estados Unidos Mexicanos de niñas, niños, adolescentes o personas bajo tutela jurídica”.

Flayer con información sobre el Formato SAM del INM. INM

El Formato SAM también debe ser completado en casos de hijos con doble nacionalidad y extranjeros con residencia en México.

Paso a paso de cómo tramitar el Formato SAM

Desde el 2014, el Gobierno de México y el INM implementaron el Formato SAM como el fin de facilitar y proteger a las niñas, niños y adolescentes que viajan solos o con la compañía de un tercero mayor de edad fuera del país, de esta forma se evita que los menores sean “extraídos ilegalmente del país”, señala la autoridad competente.

Ingresa al portal del INM : accede al Portal de Servicios del INM, selecciona el módulo “Formato de Salida de Menores” y completa el formulario en línea.

Verifica los datos : proporciona una dirección de correo electrónico y revisa que toda la información registrada sea correcta antes de finalizar el trámite.

Recibe el comprobante : al concluir el registro, recibirás un correo electrónico con el comprobante y la ruta para realizar el pago del derecho migratorio.

Reúne los documentos: prepara el Formato SAM debidamente requisitado y la documentación obligatoria en original y tres copias, según corresponda: pasaporte del menor, acta de nacimiento o documento que acredite la tutela, identificación oficial vigente de quien autoriza la salida y pasaporte de la tercera persona acompañante, cuando aplique.

Acude a una oficina del INM : presenta el formato, los documentos y la copia del comprobante de pago. Consulta previamente las ubicaciones y los horarios de atención.

Espera la revisión y validación: el personal migratorio revisará y cotejará la información. Si no existen irregularidades, validará el formato en el sistema y lo sellará para otorgarle validez oficial.

El trámite está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y requiere completar el registro antes de acudir a una oficina migratoria para validar y sellar el documento.

Captura de los datos a completar en el FORMATO SAM ante el INM. INM

¿Cómo hacer el pago del Formato SAM?

El derecho migratorio por la emisión y validación del Formato SAM tiene un costo de 294 pesos mexicanos. De acuerdo con el INM, el pago debe realizarse en línea después de registrar los datos, mediante tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard.

Mujer adulta viaja en avión con una niña. Imagen ilustrativa de la nota. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Finaliza el registro: completa el formulario en el portal del INM para recibir por correo electrónico el comprobante de registro.

Accede a la plataforma de pago: utiliza la ruta indicada en el comprobante o escanea el código QR que aparece en él para ingresar al portal de pago.

Realiza el pago en línea: utiliza una tarjeta Visa o MasterCard. El INM recomienda ingresar los datos de una tarjeta digital generada desde la aplicación del banco.

Conserva el comprobante: guarda el comprobante de pago y presenta una copia al acudir a la oficina del INM para validar el formato.

Es importante considerar que el pago no sustituye la validación migratoria. El Formato SAM debe presentarse ante el INM para su revisión y sellado, ya que sin este procedimiento los menores de edad no podrán salir del territorio mexicano con dicho documento.

También hay que tener en cuenta la caducidad del documento, ya que tiene una vigencia de seis meses a partir de su expedición y solo puede utilizarse una vez durante ese periodo. Se debe tramitar un formato por cada menor y por cada viaje al extranjero.