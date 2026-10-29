La idea de mudarse a España suele romantizarse entre quienes solo conocen el país de vacaciones, pero la experiencia real de instalarse aquí puede ser muy distinta. Así lo resumió Natalie Holenweger, una uruguaya radicada en territorio español, en un mensaje que compartió en sus redes sociales y que generó eco entre otros migrantes latinoamericanos.

“España no es el paraíso que muchos te cuentan, porque una cosa es venir de vacaciones y otra muy diferente venirte a vivir”, expresó Natalie en un video para TikTok, quien remarcó que instalarse en el país implica pagar alquiler, trabajar, hacer cuentas y, muchas veces, empezar de cero lejos de la familia.

Su testimonio llega en un momento en el que la población extranjera residente en España sigue creciendo de forma sostenida, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una migrante advirtió la contracara de emigrar

Para la uruguaya, el error más común entre quienes deciden dejar su país es pensar que el simple hecho de mudarse va a mejorar automáticamente su calidad de vida.

“Emigrar no te garantiza una mejor vida, te da una nueva oportunidad, pero también te exige sacrificios”, sostuvo, invitando a quienes están pensando en dar ese paso a reflexionarlo con cuidado antes de tomar la decisión.

Su mensaje está orientado en desmitificar la idea de que instalarse en otro país resuelve por sí solo las dificultades que se dejan atrás. “Por eso, antes de dejar tu país, pensalo bien, no vengas creyendo que todo va a ser fácil”, concluyó.

Una migrante uruguaya comparte su experiencia emigrando a España. Shutterstock

Cómo creció la población extranjera en España en 2026

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población residente en España alcanzó los 49.801.559 habitantes al primer día de julio de 2026, un máximo histórico, luego de sumar más de 100.000 personas durante el segundo trimestre del año. Entre las nacionalidades con más llegadas durante ese período se destacaron la colombiana, la venezolana y la marroquí.

Ese crecimiento sostenido confirma que España continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los migrantes latinoamericanos, aunque el proceso para instalarse legalmente en el país se volvió considerablemente más exigente durante este año.

Qué cambio en 2026 para quienes quieren emigrar

El panorama legal se modificó de forma significativa durante este año. La regularización extraordinaria, que permitía regularizar la situación migratoria bajo ciertas condiciones, cerró el 30 de junio sin prórroga, y las razones humanitarias para acceder a una residencia quedaron suspendidas desde junio, según compartió el sitio jurídico España Abogados.

A esto se suma la implementación de un sistema de entradas y salidas que registra biométricamente a quienes ingresan al espacio Schengen, lo que hace prácticamente imposible pasar inadvertido tras vencer el plazo de estadía turística.

Por eso, quienes planean mudarse definitivamente deben optar por alguna de las vías formales de residencia, que exigen desde ingresos mínimos mensuales hasta certificados apostillados y seguros médicos con cobertura en territorio español.

Los requisitos para emigrar legalmente se volvieron más estrictos durante este año. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto dinero se necesita para emigrar legalmente?

Cada vía de residencia exige un umbral económico distinto, según detalla España Abogados. Quienes optan por la residencia no lucrativa, por ejemplo, deben acreditar 28.800 euros anuales, mientras que la vía de nómada digital exige ingresos mensuales de 2849 euros provenientes de empleadores o clientes fuera de España.

A esos montos hay que sumarle otros gastos que suelen quedar fuera de los cálculos iniciales, como el depósito y las fianzas del alquiler, la apostilla y traducción jurada de cada documento, y en algunos casos la homologación del título profesional, factores que terminan determinando si el proyecto de mudarse resulta realmente viable.