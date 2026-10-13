Trámite de la Licencia de conducir tipo A, A1 y A2 por renovación y reposición.

Para todos los conductores con licencia de conducir tipo A, A1 y A2, la SEMOVI y el Gobierno de la CDMX actualizaron el proceso para la expedición, renovación y reposición de su permiso para conducir.

Según informó la SEMOVI, el costo de la expedición, renovación y reposición de la Licencia de Conducir en la CDMX es de 1.099 pesos con vigencia por tres años.

El trámite de la licencia para acceder al nuevo documento se deber realizar siguiendo estos pasos en línea:

Iniciar sesión con Llave CDMX Expediente.

Ingresar el número de tu licencia de conducir y el RFC.

Pagar en línea o con una línea de captura en un centro autorizado. Costo: $1,099 para renovación por 3 años .

Descargar tu comprobante de renovación con la nueva vigencia.

Expedición, Renovación y Reposición de Licencia de conducir Tipo A, A1 y A2: cómo y cuánto cuesta Gobierno de México

Este trámite está solo disponible para personas físicas conductoras de autos de uso particular. Tampoco es posible hacerlo en los siguientes tres casos.

Expedición de licencia por primera vez

Licencia permanente

Permisos de conducir para menores de edad

Documentos oficiales para llevar a cabo la renovación de la Licencia de Conducir Tipo A, A1 y A2

Los documentos que se deben agregar en la solicitud pueden:

Cartilla de Servicio Militar - Original y Copia(s) Simple(s)

ó Credencial para Votar - Original y Copia(s) Simple(s)

ó Pasaporte - Original y Copia(s) Simple(s)

ó Cédula Profesional con fotografía - Original y Copia(s) Simple(s)

ó Licencia para Conducir de la Ciudad de México - Original y Copia(s) Simple(s)

Boleta de impuesto Predial - Original y Copia(s) Simple(s)

ó Boleta del Servicio de Agua - Original y Copia(s) Simple(s)

ó Estado de cuenta bancario - Original y Copia(s) Simple(s)

ó Recibo de Servicio de Luz - Original y Copia(s) Simple(s)

Sumado a la captura del pago.

Paso a paso para iniciar el proceso de renovación de la Licencia en CDMX. Shutterstock

Renovación de la Licencia de Conducir CDMX: cómo, dónde y cuándo se realiza el trámite para las licencias A, A1 y A2

Siguiendo este paso a paso los interesados en la expedición, renovación y reposición de la licencia de conducir podrán realizarlo en línea desde el sitio web de licencias CDMX.

1. Para iniciar tu trámite de renovación de licencia de conducir tipo A, deberás ingresar a la siguiente liga electrónica https://licencias.cdmx.gob.mx/

2. Deberás dar click en la opción “Ingresar con mi Cuenta Llave CDMX”, en caso de no contar con ella podrás generarla dando click en la opción “Crear cuenta Llave CDMX”.

3. A continuación deberás dar click en la opción “Nuevo trámite” donde deberás completar los siguientes campos: número de licencia a renovar y tu RFC sin homoclave.

4. Una vez que hayas ingresado los datos señalados, la plataforma generará la línea de captura correspondiente al pago por concepto de renovación de Licencia tipo A, misma que deberás pagar en la opción que elijas: en línea o de forma presencial.

5. Finalmente, cuando el pago realizado se vea reflejado en el sistema, te será remitida al correo electrónico registrado en tu cuenta llave, la constancia de renovación que contará con tu nuevo número de licencia y tu nueva vigencia. También podrás descargarla desde tu Cuenta Llave CDMX.

El trámite también se puede realizar de forma presencial con turno previo en la página de la Administración y Finanzas de la Ciudad de México o en los Centros de Servicio de Tesorería.