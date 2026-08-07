El INM decidirá caso por caso Contar con un pasaporte vigente no garantiza automáticamente el ingreso a México.

Para ingresar a México como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, la persona extranjera debe presentar pasaporte vigente. No se exige un periodo determinado de vigencia, pero el documento debe cubrir el tiempo de estancia y la fecha de salida del país .

El INM decidirá caso por caso | Contar con un pasaporte vigente no garantiza automáticamente el ingreso a México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los documentos que exige la autoridad migratoria para entrar legal a México

También se debe presentar el billete de avión de salida de México y comprobar el motivo del viaje mediante alguno de estos documentos: reservación de hotel, boletos de regreso o salida del país, boletos de tours, cartas de empresas que respalden una actividad laboral, o cartas de instituciones educativas en caso de estudios.

Si el viaje es por vía aérea, ya no es necesario llenar la Forma Migratoria Múltiple (FMM), ni en su versión electrónica ni en la tradicional.

Las autoridades migratorias pueden solicitar, además, otra información adicional que consideren necesaria en el punto de entrada.

Preguntas que puede hacer el agente migratorio

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), contar con los documentos requeridos no garantiza automáticamente el ingreso, ya que la autorización de entrada y salida de extranjeros es facultad de la autoridad migratoria.

En el punto de ingreso, los agentes pueden hacer preguntas para confirmar los motivos del viaje, el tiempo de estancia y cómo se cubrirán los gastos.

Algunos ejemplos son:

¿por qué motivo viaja a México?

¿en dónde se hospedará?

¿tiene conocidos en el país?

¿cuánto tiempo se quedará?

Si el viaje es laboral o de estudios, también pueden preguntar quién contratará a la persona o en qué institución estudiará.

Las autoridades verificarán la autenticidad de los documentos presentados y la veracidad de la información declarada, y confirmarán que no exista alguna prohibición expresa para el ingreso.

Por último, se recuerda que los motivos del viaje deben coincidir con el tipo de visa, en los casos en que esta se requiera, y que todas las personas que visitan o viven en México tienen derechos que deben ser respetados, incluido el derecho de los extranjeros a contactar a su embajada o consulado.