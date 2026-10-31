La documentación que solicitan los agentes migratorios en los puestos fronterizos.

Viajar a España no se resuelve solo con comprar un pasaje. En el puesto fronterizo, los agentes migratorios pueden pedir a los extranjeros que demuestren que cumplen las condiciones de entrada, y si no lo logran pueden impedirles el paso, según explica el Ministerio del Interior.

Para estancias de hasta 90 días dentro de cualquier periodo de 180, rige el Reglamento europeo 2016/399. La norma exige un documento de viaje válido, la acreditación de medios económicos y las pruebas que justifiquen el motivo del viaje.

El control, además, es discrecional. Aun quien no necesita visado puede ser interrogado sobre su alojamiento, su billete de regreso o su dinero, y en esa instancia se concentra buena parte de las denegaciones.

El pasaporte debe estar en vigor y cumplir con determinados plazos

La persona extranjera debe entrar por un puesto fronterizo habilitado y presentar un pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad y que España reconozca como válido en virtud de convenios internacionales. No puede, además, estar sujeta a una prohibición de entrada.

El documento tiene que seguir vigente hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los países del espacio Schengen. También debe haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada, un detalle que suele pasar inadvertido.

El pasaporte debe estar vigente y haber sido emitido en los diez años anteriores a la entrada. Magnific

El visado depende de la nacionalidad del viajero

La obligación de contar con visado la define el Reglamento europeo 2018/1806, que divide a los países en dos listas.

Entre los iberoamericanos que pueden entrar sin visado para estaciones cortas, según un análisis de España Abogados, se encuentran:

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Por otro lado, necesitan visado Schengen, incluso para hacer turismo, quienes viajen con pasaporte de Bolivia, Cuba, Ecuador, Haití o República Dominicana.

No obstante, entrar sin visado no equivale a poder residir. La exención solo alcanza a estancias breves de turismo o negocios, y vivir en el país exige una autorización de residencia, que es un trámite distinto.

Los documentos y pruebas que pueden pedir en la frontera

Además del pasaporte y el visado, los agentes pueden requerir otros papeles que respalden el viaje. Los más habituales son:

Acreditación de medios económicos suficientes para a estancia y para el regreso o traslado a otro país . Si los recursos son escasos, puede permitirse la entrada reduciendo el tiempo de estancia en proporción.

Documento que justifique el alojamiento en viajes turísticos o privados , ya sea una reserva emitida por el establecimiento o una carta de invitación de un particular.

Explicación del motivo del viaje , si se solicita.

Certificados sanitarios , cuando correspondan.

Constancia de no tener una prohibición de entrada ni suponer un peligro para la salud pública, el orden público o la seguridad nacional.

El sistema biométrico de entradas y salidas ya está en marcha

Desde el 10 de abril de 2026 funciona el sistema europeo de entradas y salidas, que registra las huellas y el rostro de los viajeros y calcula de forma automática el cómputo de 90 días en 180.

El sistema europeo de entradas y salidas registra huellas y rostro de los viajeros desde abril de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En cambio, el sistema de autorización de viaje ETIAS todavía no está operativo y no tiene fecha de inicio.

Otros documentos permitidos para cruzar la frontera

Existen también títulos que sirven para cruzar sin visado, siempre que estén vigentes. Entre ellos figuran la tarjeta de identidad de extranjero, la autorización de regreso, el documento de viaje de refugiados y apátridas, y la identidad de la gente del mar y de las tripulaciones aéreas durante su escala, además de salvoconductos de la ONU y de la Unión Europea.

El documento de viaje de Interpol, en cambio, no basta por sí solo, ya que sus titulares deben presentar su pasaporte nacional y, si corresponde, el visado.