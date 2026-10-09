El desarrollo de la IA puede facilitar los hackeos a las instituciones del Gobierno Federal.

En esta noticia Hackeo al alcance de todos

La vulnerabilidad de la ciberseguridad de las instituciones del Gobierno Federal ha quedado patente en los hackeos que han recibido instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional Electoral (INE) o Pemex.

Pero el problema está a unos cuantos meses de volverse el pan de cada día, si México no implementa una estrategia de soberanía en Inteligencia Artificial, que le permita aprovechar los programas abiertos de Inteligencia Artificial para poner barreras que prevengan que un hacker cualquiera pueda robar información sensible, advierte Luis Cosío, experto en seguridad de IA de vanguardia.

En cuestión de meses, los hackers más inofensivos tendrán acceso a programas de libre acceso que los hará potencialmente peligrosos, advierte el analista. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El gobierno de Claudia Sheinbaum está trabajando actualmente en el desarrollo de la supercomputadora Coatlicue.

Sus objetivos principales son desarrollar la inteligencia artificial y la ciencia, pero enfocada a la investigación científica en salud, medio ambiente y física.

También se dedicará a hacer análisis para sectores estratégicos como la exploración de petróleo y gas.

Finalmente, cuenta con metas como el análisis de factores para la prevención de desastres naturales, predicciones climatológicas, detección de evasión fiscal y corrupción.

Sin embargo, hasta el momento, no existe una ruta clara que apunte al desarrollo de una Inteligencia Artificial preventiva de ciberseguridad para el Gobierno Federal.

Hackeo al alcance de todos

En entrevista con El Cronista, el especialista advierte que existen cinco niveles de hackers, que se clasifican en OCE, pero el nivel 5 solo lo tienen tres gobiernos a nivel mundial, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), en Israel, a través del Mossad, y el gobierno chino, que lo divide entre agencias del gobierno y privadas.

Sin embargo, con los programas de Claude Code de libre acceso, en cuestión de meses, un hacker nivel 1, es decir, un novato, puede subir a un nivel 3 o 4 y acceder sin mayores problemas a las bases de datos del gobierno mexicano.

“Los modelos software libre están de 8 a 12 meses atrasados. Significa que en el siguiente año vamos a tener a este superhacker, lo vas a tener tú y lo van a tener todas las empresas y lo va a tener todo el mundo y en Estados Unidos está pasando que agarran este superhacker para asegurarse. Entonces va a ser un cataclismo el tema de seguridad del siguiente año, si no nos ponemos las pilas”, advierte el experto.

En este mismo sentido, recordó que el ataque al SAT es un ejemplo de esta posibilidad, pues el hacker que lo realizó no tenía mayores capacidades, y simplemente convenció a Claude Code de que estaba “haciendo una prueba de seguridad”, lo que bastó para que el programa ingresara y sustrajera la información.