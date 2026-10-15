Arqueólogos submarinos hallaron un anillo de bronce con la imagen del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo, durante excavaciones en el Mediterráneo, frente a la costa de Egipto.

La pieza fue recuperada en una zona que formaba parte del antiguo puerto de Alejandría y albergaba un palacio real. El descubrimiento fue anunciado el 7 de octubre de 2026 por el Instituto Europeo de Arqueología Subacuática (IEASM), dirigido por Franck Goddio, en colaboración con las autoridades egipcias de antigüedades.

Un buzo de la misión arqueológica inspecciona con linterna el anillo de bronce hallado bajo el agua. franckgoddio.org

¿Dónde encontraron el anillo con la imagen del Faro de Alejandría?

El anillo fue descubierto en la isla de Antírrodos, ubicada en el antiguo puerto oriental de Alejandría, conocido en la Antigüedad como Portus Magnus o Gran Puerto. Justamente, esa zona formaba parte del distrito real de la ciudad y actualmente conserva importantes restos arqueológicos bajo el agua.

Según el comunicado publicado por el equipo de Goddio en su sitio oficial, la pieza apareció durante las excavaciones submarinas que lleva adelante el IEASM en colaboración con las autoridades egipcias. Los trabajos buscan documentar los vestigios de la antigua ciudad, cuyos edificios y estructuras quedaron sumergidos a lo largo de los siglos.

La misión arqueológica estuvo dirigida por Goddio y contó con la participación de organismos egipcios especializados en antigüedades subacuáticas. A su vez, el proyecto recibe el apoyo de la Fundación Hilti.

¿Por qué es importante el hallazgo del anillo de bronce?

La relevancia del descubrimiento radica en que, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, se trata de la primera vez que se observa una representación del Faro de Alejandría grabada en un anillo de sello .

La imagen presenta similitudes con las representaciones del monumento que aparecen en algunas monedas acuñadas durante el siglo II d. C. Sin embargo, esa comparación no permite establecer una fecha definitiva para la fabricación de la pieza.

Los anillos de sello se utilizaban en la Antigüedad para identificar a sus propietarios y autenticar documentos u otros objetos mediante impresiones sobre materiales como la cera o la arcilla.

Por esta razón, el objeto podría aportar información sobre las funciones administrativas que se desarrollaban en el antiguo puerto. No obstante, los investigadores todavía no determinaron quién fue el dueño del anillo ni cuál fue su uso específico.

Primer y único anillo sello conocido que representa el Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo. franckgoddio.org

¿Qué relación podría tener el anillo con el antiguo palacio real?

El lugar donde apareció la pieza también despertó el interés de los especialistas. La isla de Antírrodos albergó un palacio real que formaba parte del centro político de la antigua Alejandría.

De acuerdo con la información difundida por el IEASM y las autoridades egipcias, el descubrimiento plantea la posibilidad de que el complejo palaciego continuara cumpliendo funciones administrativas durante el siglo II d. C., incluso en actividades relacionadas con la gestión del faro.

El geógrafo griego Estrabón describió aquel palacio durante su visita a Egipto, entre los años 29 y 25 a. C. Sin embargo, la posible conexión entre el anillo y la administración del Faro de Alejandría todavía es una hipótesis: no se ha confirmado que la pieza perteneciera a un funcionario del monumento.

¿Cómo era el Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo?

El Faro de Alejandría, también conocido como Faro de Faros o Pharos, fue construido durante el período ptolemaico, en el siglo III a. C., en la isla de Faros, frente a la ciudad egipcia. Su función principal era orientar a los navegantes que se acercaban a uno de los puertos más importantes del Mediterráneo.

El monumento alcanzó una altura extraordinaria para su época (entre 100 y 140 metros) y se convirtió en una referencia de la ingeniería antigua. Su imagen perduró durante siglos en monedas y otras representaciones históricas.

Lamentablemente, una sucesión de terremotos dañó la estructura hasta provocar su desaparición durante la Edad Media. En el siglo XV, el sultán mameluco Qaitbay construyó una fortaleza en el lugar, utilizando piedras que se consideran procedentes del antiguo faro.