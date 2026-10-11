La construcción de las nuevas líneas también está vinculada con intervenciones urbanas para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de movilidad peatonal.

Las Líneas 4 y 6 del Metro de Nuevo León conforman el proyecto de expansión más grande de este sistema de transporte realizado durante una sola administración estatal. En conjunto, incorporarán 34 kilómetros de infraestructura mediante un monorriel elevado, con nuevas estaciones, conexiones y equipamiento para su funcionamiento.

A cinco años del inicio del gobierno de Samuel Alejandro García Sepúlveda, la ampliación forma parte de las principales obras de movilidad impulsadas en la entidad.

La construcción de las nuevas líneas también está vinculada con intervenciones urbanas para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de movilidad peatonal. Archivo

El propósito es aumentar la capacidad del transporte público y ofrecer más alternativas de traslado en una zona metropolitana que continúa en crecimiento.

Las Líneas 4 y 6 registran un avance de 80%

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Movilidad, las obras de las Líneas 4 y 6 presentan un avance general de 80%. Los trabajos se distribuyen en distintos puntos e incluyen:

Cimentaciones Instalación de columnas Montaje del viaducto elevado Construcción de estaciones Colocación de los sistemas necesarios para operar el monorriel

Algunas áreas, como Churubusco, Y Griega y la Torre Administrativa, ya se encuentran en etapas de acabados, instalaciones y equipamiento.

La construcción requiere la participación de trabajadores, técnicos, ingenieros y supervisores, además de la instalación de andenes, elevadores, escaleras eléctricas, accesos y espacios destinados a los equipos operativos.

Así funcionará el monorriel elevado

Las dos nuevas líneas utilizarán un sistema de monorriel que circulará sobre una estructura elevada, con el que se ampliará la cobertura del Metro y se habilitarán nuevas conexiones dentro de la zona metropolitana.

Uno de los puntos de enlace más importantes será Y Griega, donde las nuevas líneas conectarán con la Línea 1. Para permitir el cruce sobre la infraestructura existente, la estructura en esta zona alcanza una altura de hasta 24 metros.

La obra también contempla la instalación de 2,091 trabes, algunas de hasta 28 metros de longitud y con un peso aproximado de 75 toneladas. El traslado y montaje de estas piezas requieren maniobras especializadas y controles de calidad para garantizar su colocación adecuada.

A la estructura se incorporarán:

Sistemas de alimentación eléctrica

Riel de contacto

Cambiavías y tecnología para las estaciones

Patios de operación, elementos indispensables para el funcionamiento del nuevo transporte

Nuevas conexiones para la zona metropolitana

La ampliación busca facilitar los traslados y aumentar la capacidad del transporte masivo en Nuevo León. Las nuevas líneas se integrarán con la red actual del Metro y con otros servicios de movilidad, como:

Transmetro

Rutas de autobuses reorganizadas

Sistemas de pago electrónico

Las estaciones contemplan el acceso mediante tarjeta o código QR y están diseñadas para atender tanto la demanda actual como las necesidades futuras de transporte.

¿Cuándo estarán listas las Líneas 4 y 6 del Metro de Nuevo León?

Con 34 kilómetros de infraestructura proyectada y un avance reportado de 80%, las Líneas 4 y 6 representan una de las principales obras de movilidad de la actual administración estatal.

Aunque algunos puntos ya se encuentran en etapas de acabados y equipamiento, todavía deben concluirse los trabajos pendientes antes de que el sistema pueda comenzar a operar.