México avanza con un nuevo proyecto ferroviario para conectar la Ciudad de México con Pachuca, Hidalgo.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó la llegada de la primera unidad de pasajeros que cubrirá esta ruta, cuyo recorrido tendrá una duración estimada de una hora y 15 minutos.
El tren arribó a la terminal ferroviaria de Pantaco, en Azcapotzalco, procedente de Zhuzhou, China. Se trata de la primera de las 15 unidades que integrarán el servicio y que conectará la terminal de Buenavista con Pachuca a lo largo de 100 kilómetros.
¿Cuáles serán las estaciones del nuevo tren México-Pachuca?
De acuerdo con el comunicado oficial de la SICT, el proyecto contempla la construcción de siete estaciones y una terminal para conectar distintas localidades de la zona metropolitana de Pachuca y del Valle de México.
Sin embargo, el Gobierno todavía no detalló en este comunicado los nombres ni la ubicación de cada una de las estaciones. Por lo tanto, la información confirmada hasta el momento establece los extremos del recorrido: Buenavista, en la Ciudad de México, y Pachuca, en Hidalgo.
La nueva conexión tendrá una extensión total de 100 kilómetros, de los cuales 58 corresponderán a nueva vía electrificada. Su construcción se realiza en coordinación con el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el tramo AIFA-Pachuca.
¿Cuánto tiempo tardará el tren de Buenavista a Pachuca?
Según las estimaciones oficiales, el traslado entre Buenavista y Pachuca tomará aproximadamente una hora y 15 minutos.
Además, las autoridades prevén una demanda superior a los 100,000 pasajeros diarios para este nuevo servicio de transporte.
Cómo es la unidad
La primera unidad recibida es 100% eléctrica, mide 102 metros de longitud y tiene capacidad para transportar a 893 pasajeros.
También cuenta con asientos prioritarios, espacios para equipaje y bicicletas, además de un sistema de videovigilancia interior y exterior.
Entre las principales características confirmadas del proyecto se encuentran:
- Flota: 15 trenes integrarán el servicio de pasajeros.
- Recorrido: 100 kilómetros entre Buenavista y Pachuca.
- Tiempo de traslado: una hora y 15 minutos aproximadamente.
- Infraestructura: 58 kilómetros de nueva vía electrificada.
- Estaciones: siete estaciones y una terminal contempladas para esta etapa.
- Demanda estimada: más de 100,000 pasajeros diarios.
El resto de los trenes será ensamblado en Querétaro, una decisión que, de acuerdo con la SICT, contribuirá a generar empleos e impulsar el desarrollo económico regional.