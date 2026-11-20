El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno de México para recuperar los trenes de pasajeros y ampliar las alternativas de movilidad entre distintas regiones del país.

México avanza con un nuevo proyecto ferroviario para conectar la Ciudad de México con Pachuca , Hidalgo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó la llegada de la primera unidad de pasajeros que cubrirá esta ruta , cuyo recorrido tendrá una duración estimada de una hora y 15 minutos.

El tren arribó a la terminal ferroviaria de Pantaco, en Azcapotzalco, procedente de Zhuzhou, China. Se trata de la primera de las 15 unidades que integrarán el servicio y que conectará la terminal de Buenavista con Pachuca a lo largo de 100 kilómetros.

¿Cuáles serán las estaciones del nuevo tren México-Pachuca?

De acuerdo con el comunicado oficial de la SICT, el proyecto contempla la construcción de siete estaciones y una terminal para conectar distintas localidades de la zona metropolitana de Pachuca y del Valle de México.

Sin embargo, el Gobierno todavía no detalló en este comunicado los nombres ni la ubicación de cada una de las estaciones . Por lo tanto, la información confirmada hasta el momento establece los extremos del recorrido: Buenavista, en la Ciudad de México, y Pachuca, en Hidalgo.

La nueva conexión tendrá una extensión total de 100 kilómetros , de los cuales 58 corresponderán a nueva vía electrificada. Su construcción se realiza en coordinación con el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el tramo AIFA-Pachuca.

La unidad 100% eléctrica llegó a la terminal ferroviaria de Pantaco procedente de los talleres de la empresa CRRC, en Zhuzhou, China. Fuente: Gobierno de México

¿Cuánto tiempo tardará el tren de Buenavista a Pachuca?

Según las estimaciones oficiales , el traslado entre Buenavista y Pachuca tomará aproximadamente una hora y 15 minutos .

Además, las autoridades prevén una demanda superior a los 100,000 pasajeros diarios para este nuevo servicio de transporte.

Cómo es la unidad

La primera unidad recibida es 100% eléctrica, mide 102 metros de longitud y tiene capacidad para transportar a 893 pasajeros.

También cuenta con asientos prioritarios, espacios para equipaje y bicicletas, además de un sistema de videovigilancia interior y exterior.

Entre las principales características confirmadas del proyecto se encuentran:

Flota: 15 trenes integrarán el servicio de pasajeros.

Recorrido: 100 kilómetros entre Buenavista y Pachuca.

Tiempo de traslado: una hora y 15 minutos aproximadamente.

Infraestructura: 58 kilómetros de nueva vía electrificada.

Estaciones: siete estaciones y una terminal contempladas para esta etapa.

Demanda estimada: más de 100,000 pasajeros diarios.

El resto de los trenes será ensamblado en Querétaro, una decisión que, de acuerdo con la SICT, contribuirá a generar empleos e impulsar el desarrollo económico regional.