El pago se realiza de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.

Los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar tendrán una última fecha de pago antes de que termine noviembre.

La Secretaría de Bienestar confirmó que el viernes 27 se realizará el depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras W, X, Y y Z .

Este será el último pago del año 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Los recursos se depositarán directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, y estarán disponibles desde la fecha asignada en el calendario oficial.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar?

El monto correspondiente a este periodo es de 6,400 pesos para los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores. El monto prevé actualización para el 2027.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que los depósitos se realizan de manera directa en las tarjetas de los derechohabientes.

¿Hasta cuándo se puede acceder al depósito?

Para consultar la fecha asignada, los adultos mayores pueden revisar el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar.

El pago se organiza según la primera letra del apellido.

Con estos depósitos del viernes 27 de noviembre concluirá el calendario de pagos de la Pensión Bienestar correspondiente a 2026. Fuente: Gobierno de México

Además, no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito .

La Secretaría de Bienestar aclaró que los recursos permanecen disponibles en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que cada beneficiario puede disponer de ellos cuando lo necesite .

Quienes tengan dudas sobre el calendario o el pago pueden consultar el sitio oficial de la dependencia, gob.mx/bienestar, o comunicarse con la Línea de Bienestar al 800 639 42 64.