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El huracán Simón se instaló este fin de semana y afectará algunas zonas costeras de México. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, emitieron el pronóstico del clima para este domingo 11 de octubre. “Su circulación mantendrá las condiciones para lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur del país”, indicó el Gobierno de México.

Mientras la tormenta tropical Rachel se dirige a la costa oeste de Baja California, el centro del Huracán Simón, que mantiene su categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localiza al momento de escribir esta nota, a 185 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Pronóstico de lluvias en el país: clima todo México para el 11 de octubre.
Pronóstico de lluvias en el país: clima todo México para el 11 de octubre.SMN

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Alerta en Colima y Jalisco por lluvias con puntuales superiores a 250 mm: Huracán Simón puede pasar a huracán mayor

De acuerdo con los datos del pronóstico extendido del SMN, el huracán Simón “podría impactar sobre las costas de Colima y Jalisco como un huracán mayor”, para la mañana del domingo 11 de octubre.

Los dos estados que se verán más afectados por el clima este domingo son Colima y Jalisco en sus costas este y oeste con “Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias superiores a 250 mm”.

  • Colima tendrá viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h
  • Jalisco tendrá viento Viento de 160 a 180 km/h con rachas de 190 a 200 km/h
Ilustración del comportamiento del clima para este 11 de octubre en México.
Ilustración del comportamiento del clima para este 11 de octubre en México.SMN

Bajas temperaturas para la madrugada del domingo y del lunes

“La noche del domingo, el centro del ciclón tropical podría salir nuevamente al mar. El lunes podría bordear las costas de Nayarit y por la noche, ingresar nuevamente a tierra sobre la costa sur de Sinaloa”, indicó el MSN.

El reporte del SMN indica que la madrugada del domingo llegará con temperaturas mínimas entre los 0 y 5 °C ¿dónde? en “zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca”.

El mismo fenómeno se repetirá en la madrugada del lunes pero en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, que también tendrán un amanecer frío. ¡A portar el abrigo si salen en la madrugada, pues el SMN pronosticó temperaturas bajas entre los 0 y 5 °C!

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