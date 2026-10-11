El huracán Simón se instaló este fin de semana y afectará algunas zonas costeras de México. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, emitieron el pronóstico del clima para este domingo 11 de octubre. “Su circulación mantendrá las condiciones para lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur del país”, indicó el Gobierno de México.

Mientras la tormenta tropical Rachel se dirige a la costa oeste de Baja California, el centro del Huracán Simón, que mantiene su categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localiza al momento de escribir esta nota, a 185 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Pronóstico de lluvias en el país: clima todo México para el 11 de octubre. SMN

Alerta en Colima y Jalisco por lluvias con puntuales superiores a 250 mm: Huracán Simón puede pasar a huracán mayor

De acuerdo con los datos del pronóstico extendido del SMN, el huracán Simón “podría impactar sobre las costas de Colima y Jalisco como un huracán mayor”, para la mañana del domingo 11 de octubre.

Los dos estados que se verán más afectados por el clima este domingo son Colima y Jalisco en sus costas este y oeste con “Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias superiores a 250 mm”.

Colima tendrá viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h

Jalisco tendrá viento Viento de 160 a 180 km/h con rachas de 190 a 200 km/h

Ilustración del comportamiento del clima para este 11 de octubre en México. SMN

Bajas temperaturas para la madrugada del domingo y del lunes

“La noche del domingo, el centro del ciclón tropical podría salir nuevamente al mar. El lunes podría bordear las costas de Nayarit y por la noche, ingresar nuevamente a tierra sobre la costa sur de Sinaloa”, indicó el MSN.

El reporte del SMN indica que la madrugada del domingo llegará con temperaturas mínimas entre los 0 y 5 °C ¿dónde? en “zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca”.

El mismo fenómeno se repetirá en la madrugada del lunes pero en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, que también tendrán un amanecer frío. ¡A portar el abrigo si salen en la madrugada, pues el SMN pronosticó temperaturas bajas entre los 0 y 5 °C!