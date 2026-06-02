El gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó este fin de semana un recorrido de prueba en el monorriel de la Línea 6 del Metro junto a la primera dama Mariana Rodríguez Cantú. El servicio de transporte público pronto brindará servicio completo, beneficiando a miles de pasajeros en Monterrey.

La presentación permitió mostrar los avances de uno de los principales proyectos de movilidad impulsados por el gobierno estatal, cuya puesta en marcha está prevista para los próximos meses.

El recorrido abarcó aproximadamente cuatro kilómetros entre las estaciones Churubusco y Parque Fundidora. Durante el trayecto, los asistentes pudieron observar la infraestructura elevada del sistema, captar imágenes y disfrutar de vistas panorámicas de distintos puntos de Monterrey.

Obras en el monorriel de la Línea 6 del Metrorrey Archivo

En la prueba también participaron el director de Metrorrey, Abraham Vargas, y el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal.

Evaluaciones operativas del nuevo sistema de transporte, que tendrá una extensión total de 12 kilómetros y conectará distintos sectores de la zona metropolitana.

Beneficios del servicio de Monterrey en Nuevo León

Durante el recorrido, Samuel García destacó la magnitud del proyecto y afirmó que representa un paso importante para la movilidad en Nuevo León.

“Lo importante aquí son los hechos. Acabamos de ver una imagen preciosa desde el monorriel más grande del continente. Ver nuestra ciudad, nuestros cerros y el Parque Fundidora desde arriba es una experiencia extraordinaria. Es un sueño hecho realidad recorrer estos 12 kilómetros”, expresó.

A lo largo del trayecto, especialmente en el paso sobre el Parque Fundidora, visitantes observaron el desplazamiento del tren elevado, que busca convertirse en uno de los nuevos referentes del transporte urbano en el estado.

El mandatario también comparó el avance de las nuevas líneas del Metro con proyectos anteriores y señaló que la Línea 3 tardó cerca de diez años en construirse, mientras que las actuales obras avanzan con mayor rapidez.

“Vamos a conectar con el tren de la Presidenta, llegar al aeropuerto y fortalecer toda la red de movilidad del estado. No vamos a parar” , aseguró.

Detalles sobre las nuevas líneas del Metrorrey

Las líneas 4 y 6 forman parte del plan de ampliación del sistema de transporte masivo en Nuevo León, con el objetivo de mejorar la conectividad entre distintos municipios metropolitanos y agilizar los traslados diarios de miles de personas.

Por su parte, Hernán Villarreal explicó que la Línea 6 tendrá conexiones clave con otras rutas del Metro. Detalló que, al pasar por la estación Y Griega, el monorriel enlazará directamente con la Línea 2, lo que permitirá una mayor integración y eficiencia en la red de transporte metropolitano.

¿Cuándo estará listo el Metro de Monterrey?

El nuevo sistema de monorriel de las Líneas 4 y 6 quedará listo entre septiembre y octubre de 2027 . Sin embargo, antes de esa fecha el gobierno de Nuevo León prevé habilitar un tramo parcial para apoyar la movilidad durante el Mundial 2026.

Actualmente, las nuevas líneas registran un avance general superior al 70%. Como parte del plan de operación anticipada, se contempla poner en funcionamiento un primer tramo entre Citadel y Parque Fundidora, donde se realizarán pruebas con pasajeros durante el verano previo al evento deportivo.

¿Qué zonas conectará Metrorrey?

El proyecto completo contempla una extensión de 34.3 kilómetros y conectará los municipios de Santa Catarina, Monterrey, Guadalupe y Apodaca. De acuerdo con las autoridades estatales, las obras operativas y la construcción de estaciones finalizarán durante el segundo semestre de 2027.