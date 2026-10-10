La señal SR-47 de vía reversible indica cambios en la dirección de los carriles según la hora del día.

En las calles y carreteras de México, encontrarse con la señal de tránsito de dos flechas negras apuntando hacia arriba y dos figuras en forma de “V” puede generar dudas en muchos conductores.

Conocer el significado exacto de este señalamiento es fundamental para evitar multas, prevenir accidentes y circular de manera segura.

Justamente, este cartel regula tramos viales complejos y requiere la máxima atención de quienes se desplazan por la vía pública, especialmente cuando se trata de modificaciones temporales en la dirección del tráfico según el horario establecido .

¿Qué es exactamente la señal SR-47 de vía reversible?

De acuerdo con el Manual de señalización y dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras del Gobierno de México, esta señal corresponde al código SR-47 (vía reversible).

El tablero SR-H de horario es obligatorio para que los conductores sepan cuándo cambia el sentido vial. Magnific

Su propósito principal es indicar a los usuarios que el sentido de circulación de algunos carriles de la vía cambia durante ciertos periodos del día . Esto permite optimizar el flujo vehicular en zonas de alta saturación, adaptando la capacidad de la calle o carretera a las necesidades del tráfico en horas pico.

La señal restrictiva se complementa con los tableros de horario

Para que los conductores sepan con precisión cuándo opera el cambio de sentido, la normativa mexicana establece que esta señal debe ir acompañada obligatoriamente de un tablero adicional conocido como SR-H Horario.

Este elemento gráfico detalla las horas específicas en las que el carril funciona bajo la modalidad reversible. Ignorar estas indicaciones o no prestar atención a los señalamientos complementarios puede llevar a circular en sentido contrario, lo que incrementa drásticamente el riesgo de colisiones frontales.

¿En dónde se puede ver esta señal de tránsito?

Su instalación se limita estrictamente a aquellas avenidas, ejes viales o puentes metropolitanos que cuentan con infraestructura específica para carriles reversibles.

A nivel internacional, el concepto de vía reversible o reversible lane es muy común para aliviar el tráfico masivo; sin embargo, mientras que México utiliza placas metálicas con tableros de horario, otros países suelen complementarlo o reemplazarlo con semáforos especiales sobre el carril, tales como flechas verdes o taches rojos luminosos que cambian de manera dinámica.

¿Qué precauciones deben tomar los conductores ante un carril reversible?