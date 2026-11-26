UX Arena abrirá el 31 de diciembre de 2026 entre Tulum y Playa del Carmen con capacidad para 40 mil personas, tres escenarios y 1,2 millones de m².

UX Arena será el nuevo recinto para conciertos y festivales que construirán en el sureste de México, sobre una antigua cantera de piedra caliza ubicada en el corredor entre Tulum y Playa del Carmen, Quintana Roo. El complejo tendrá capacidad anunciada para 40 mil personas, tres escenarios y más de 1.2 millones de metros cuadrados , en un entorno de selva y lagos.

El proyecto fue presentado por Universal Xperience y Zamna Tulum, que prevén inaugurar el espacio el 31 de diciembre de 2026, con una programación musical que se extenderá hasta enero de 2027.

La ubicación del nuevo recinto y el gran tamaño del predio

UX Arena estará en el corredor carretero entre Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo, una región del Caribe mexicano caracterizada por áreas de selva y vegetación tropical y que recibe visitantes nacionales e internacionales. En ese sentido, el proyecto se desarrollará sobre el terreno de una antigua cantera de piedra caliza que dejó de utilizarse para la extracción.

De acuerdo con el comunicado publicado el 24 de noviembre por Zamna Festival y Universal Xperience, el complejo ocupará más de 1.2 millones de metros cuadrados, equivalentes a aproximadamente 122 hectáreas. Además, será casi diez veces más grande que Aldea Zamna, la sede anterior del festival.

El recinto aprovechará lagos de una antigua cantera de piedra caliza sin talar selva y debutará con la décima temporada de Zamna Tulum. Fuente: Universal Experience

¿Cómo será el recinto que estará en la selva?

Una de las particularidades del proyecto es que aprovechará el paisaje que quedó tras la actividad de la cantera, incluidos los lagos existentes, que serán incorporados al diseño del complejo junto al entorno selvático de la región. Según Universal Xperience, la construcción no requerirá talar superficie forestal, ya que utilizará el terreno de la antigua explotación.

El diseño contempla senderos entre la vegetación para conectar los distintos espacios de espectáculos y una zona central con establecimientos de alimentos y bebidas, donde los asistentes podrán reunirse entre presentaciones.

El recinto UX Arena contará con tres escenarios

El nuevo recinto contará con tres escenarios diferenciados, destinados a distintas experiencias musicales y eventos:

Arena Stage : será el espacio principal, pensado para conciertos multitudinarios y producciones de gran escala

Garden Stage : estará rodeado de vegetación y permitirá realizar sesiones diurnas, eventos al atardecer y actividades de bienestar

Isla Stage: estará ubicado junto al agua y ofrecerá un formato más íntimo para presentaciones especiales y eventos privados.

La distribución permitirá que los asistentes se desplacen entre los escenarios a través de senderos en el entorno natural de la cantera.

¿Cuándo abrirá y qué eventos tendrá?

La inauguración de UX Arena está prevista para el 31 de diciembre de 2026, con el inicio de la décima temporada de Zamna Tulum, que se extenderá hasta el 10 de enero de 2027. El primer evento anunciado será Renaissance Tulum NYE, con presentaciones de Sasha, Maceo Plex, Sébastien Léger e Ida Engberg.

Sin embargo, el proyecto no pretende limitarse a los festivales de música electrónica. Universal Xperience también proyecta recibir conciertos de distintos géneros, festivales internacionales, experiencias de bienestar, bodas y eventos privados durante todo el año.

La infraestructura para facilitar el acceso del público

El complejo también contempla instalaciones para facilitar el acceso y la estancia del público, entre ellas: