Buses del RTP en la Ciudad de México. Horarios extendidos en la noche.

Si saliste con amigos, vas a trabajar o en cualquier caso debes trasladarte en la noche y la madrugada en la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México compartió los horarios extendido de la Red MI para que puedas viajar de forma segura, accesible, y claro, sin pagar demás por un auto de aplicación.

En ese sentido, el Gobierno de México dijo que Metrobús, RTP y Trolebús cuentan con horarios extendidos y acá los detallo uno a uno y sus tarifas.

Metrobús: viernes y sábado servicio hasta la 1 de la mañana con operación de las líneas 1, 2 y 7. La tarifa es de 6 pesos.

Nochebús RTP: Todos los días del año de 00:00 a 05:00 horas con operación activa en seis rutas. 11A, 47A, 57C, 76A, 115 Y 200. la tarifa para este medio de transporte es de 7 pesos.

Nochebús Trolebús: Todos los días del año de 00:00 con funcionamiento de la Línea 1 Central del Norte (Metro, Autobuses del Norte) y Central del Sur (Metro Tasqueña) la tarifa es de 7 pesos.

Tres medios de transporte público que funcionan con horario extendido en la noche de la CDMX. SEMOVI CDMX

Cambia el transporte público en la CDMX: “La revolución de la electromovilidad, ya está aquí”

La Jefa de Gobierno de la CDMX anunció también otros cambios importantes para el transporte público que según ella será una “revolución de la electromovilidad” para los capitalinos.

Nuevos y modernos buses eléctricos en CDMX, presentados por Clara Brugada. SEMOVI CDMX

“En este segundo año de gobierno, inauguramos nuevas rutas de transporte eléctrico, renovamos el Tren Ligero y estamos ampliando nuestra red con nuevas líneas de Cablebús para acortar distancias con las zonas altas de la ciudad”, dijo Clara Brugada.