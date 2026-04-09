Las autoridades de movilidad de Nuevo León informaron que están evaluando y definiendo los 21 nombres oficiales que tendrán las estaciones del Metro. Se trata de un anuncio de suma importancia para los usuarios del transporte público, ya que dependerá de la zona a la que se dirijan. Esto ocurre luego de que, en etapas previas, se dieran a conocer algunas denominaciones preliminares que formaban parte del desarrollo inicial del proyecto, pero que no correspondían a los nombres definitivos. El encargado del despacho del IMA y director de Metrorrey, Abraham Vargas, explicó que esos primeros nombres eran temporales y se utilizaron únicamente como referencia durante la elaboración del proyecto ejecutivo. Es decir, no estaban pensados como designaciones finales, sino como una base para avanzar en la planeación. “Cuando se hicieron públicos, eran nombres provisionales para comenzar a desarrollar el proyecto ejecutivo”, señaló. Ahora el proceso avanzó hacia una etapa más concreta, en la que se están definiendo los nombres finales, ya que estos deberán incorporarse en los elementos del sistema, especialmente en la señalización y operación del Metro. Esto implica que las denominaciones no solo deben ser claras, sino también funcionales y adecuadas para su integración en la infraestructura del transporte. “Estamos cerca de establecer los nombres definitivos, porque son necesarios para el sistema de señalización”, agregó Vargas. En este proceso se tomó en cuenta la opinión de los usuarios, con el objetivo de elegir nombres más representativos y útiles para quienes utilizarán el servicio de forma cotidiana. “Buscamos que los usuarios participaran con sus comentarios y sugerencias”, explicó Vargas. De acuerdo con lo informado, serán 21 estaciones las que podrían experimentar ajustes en su denominación dentro de este proceso. Entre los casos que han generado mayor interés se encuentra la estación Fundidora, que podría cambiar su nombre a “Arena Monterrey”, como parte de las propuestas que se analizan actualmente.